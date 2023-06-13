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我们在日常的专利流程工作中，经常需要用到一些网站来查询检索专利信息。本文汇总了几个免费的专利检索网站，并简单介绍了每个网站的常用功能及使用方法，希望能方便大家查询和检索到专利流程工作中需要的信息和文件。

01、"中国及多国专利审查信息查询"系统

网址：http://cpquery.cnipa.gov.cn

"中国及多国专利审查信息查询"系统是由中国国家知识产权局建立的网络查询系统，可用于查询各国专利案件及其同族专利案件的案件信息、案件状态，下载文件等。由于此网站为中国国家知识产权局下设系统，所以相较于其他同类网站而言，其对于中国专利案件的信息记录更加全面、详细、准确，状态更新也更加及时，因此该网站常用来检索中国专利申请的案件信息，案件状态等。

注意：由于近期中国专利局更新了查询系统，本网站已经停止更新数据，只能用于查询截止到2023年1月26日之前的专利信息，2023年1月26日以后的专利信息需进入新版"中国及多国专利审查信息查询"系统进行查询。新版网站将在下文中介绍。

使用方法

① 输入网址进入"中国及多国专利审查信息查询系统"，点击'公众用户注册'：

② 在弹出的'注册'窗口中填写相应信息以完成注册：

③ 注册后重新返回登陆页，输入注册完成的账号及其密码，并完成文字验证后，点击'登录'：

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.