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5月30日、中関村フォーラムの「グローバル知的財産権保護とイノベーションフォーラム」において、北京市知識産権局、市経済情報局、市商務局、市人民検察院は共同で「北京市データ 知的財産権登録管理弁法（試行）」を公表した。

弁法は全25条から成り、総則、登録内容、登録手続き、管理監視、附則の5つの部分に分けられ、データ知的財産権の登録対象、登録主体、登録手続き等の主要事項を明文化している。市知識産権局が統一的なデータ知的財産権登録プラットフォームを構築し、北京市内におけるデータ知的財産権の登録業務を担当する予定。データ知的財産権の管理部門は、登録証書を活用してデータの開発、流通、利用、価値実現を推進し、行政法執行や裁判、法的監視における登録証明書の利用を積極的に推進する。これにより、登録証明書の証明力を最大限に発揮し、データ知的財産権の保護を強化し、データ処理者の法的権利と利益を確保することを目指す。

フォーラムでは、市知識産権局、北京インターネット法院（裁判所）、北京国際ビッグデータ取引所は、データ知的財産権協力枠組み協定に署名した。三者は、データ知的財産権の登録、取引流通、紛争解決、プラットフォーム構築、人材育成などの分野で相互協力し、データ所有権制度の探求と確立、データの安全な流通、データ要素市場の規範的な発展を共同で推進するという。

出所：国家知識産権局公式サイト

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