"有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志，不得作为 商标使用"--这是《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。《商标审查审理指南》对该条款的解释为："社会主义道德风尚"是指我国公众共同生活及其行为准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯；"其他不良影响"是指除了有害于社会主义道德风尚之外的情况，一般是指标志的文字、图形或者其他构成要素具有贬损含义，或者该标志本身虽无贬损含义，但由该申请人注册使用，易对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。
似乎每个申请人都不认为自己要申请的商标会有"有害于社会主义道德风尚"的情形，但我们偶尔也会遇到商标局引用该条款驳回注册申请的情形。那我们在日常的商标申请中，如何判断并有效地规避商标局引用该法条驳回我们的商标注册申请的风险？它是个兜底条款吗？还是它有明确的适用情形？在先案例可以"现身说法"向我们解释"有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志"的判断标准。笔者检索了商标局公开的部分驳回复审决定，并总结归纳了商标局引用《商标法》第十条第一款第（八）项的规定驳回 商标注册申请的几类情形，可以给申请人和商标代理人提供一个参考。
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驳回类型
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商标号
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商标标识
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类别
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驳回理由
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涉及到军队、部队等与军事相关的词汇
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23297398
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退伍基地
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35
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虽然申请人复审中称该品牌包含申请人作为一名退伍军人的信念和情谊，其经过实际的使用和宣传推广，该品牌已经具有积极向上的寓意，申请人提交的在案证据不足以证明申请商标具有可注册性。
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25189888
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兵研
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24
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申请商标指定使用在帆布等商品上易使相关公证认为商品是由军队研制，从而导致消费者误认误购。
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20888087
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30
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申请商标所包含的文字"老兵"是对曾在军队服役的老资格军人的尊称，指定使用在咖啡、蜂蜜等商品上，有损军人的尊严和形象，易产生不良影响。
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商标含义消极或有违积极向上的社会主义道德风尚或涉及封建迷信思想
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24120051
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僵尸海盗淡色艾尔
ZOMBIE PIRATE PALE ALE
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32
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申请商标"僵尸海盗淡色艾尔 Zombie Pirate Pale Ale"中含有"僵尸"二字，将其使用在啤酒商品上易产生不良影响。
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25187170
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炼妖启事录
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9
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申请商标中"炼妖"涉及封建迷信，作为商标使用易产生不良影响。
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29705815
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25
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申请商标文字"二代妖精"，作为商标使用易产生不良社会影响。
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32690530
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傻瓜
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7
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申请商标文字"傻瓜"是指糊涂而不明事理之人，使用在指定商品上，易产生不良社会影响。
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26908383
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耍情
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25
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申请商标由普通印刷体汉字"耍情"构成，其作为商标注册和使用有害于社会主义道德风尚，易造成不良社会影响。
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42424832
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阿乡
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5
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申请商标由普通字体的"阿乡"构成，其为对农民的污蔑性称呼，亦用为对孤陋寡闻者的戏称，作为商标使用在指定商品上易产生不良影响。
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24889644
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29
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申请商标为图文组合商标，其显著识别文字部分包含单词"GAMING"，可翻译为"赌博"等中文含义，使用在指定商品上，易产生不良影响。
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40173626
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14
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申请商标中含有外文"PLAYGIRL"，其可译为"好寻乐的女子"，该文字作为商标指定使用在第14类首饰盒等商品上，易使相关公众产生不良影响。
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23441443
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42
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申请商标易被消费者识别为戴着防毒面具的骷髅图案，用于指定使用的造型（工业品外观设计）等服务上，易产生不良影响。
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25959143
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14
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申请商标整体表现形式及内容消极、负面，用作商标使用在指定商品上，易产生不良影响。
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22759017
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雪域吃货
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29
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申请商标中的"吃货"二字通常易被消费者作为含有贬损含义的词汇使用或理解，以此作为商标使用，格调不高，有违社会良好的风尚和习惯，对我国文化传承会产生消极、负面的影响。
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36438463
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一缺一得
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43
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申请商标易认读为"缺得"，与"缺德"读音相同，用作商标易产生不良影响。
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商标中含有"谐音梗"，不规范使用成语
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37882807
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布旺初芯
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24
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申请商标作为商标使用易产生不良影响。
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24127086
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康师傅 和妍悦色
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30
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申请商标中"和妍悦色"，是对成语"和颜悦色"的不规范使用，易产生不良的社会影响。
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36252700
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如花美券
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9
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申请商标"如花美券"是对成语"如花美眷"的不规范使用，容易混淆人们特别是中小学生对成语中特定字词的写法和含义的认知，易产生不良的社会影响。
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25034072
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自游自在
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11
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申请商标"自游自在"是对成语"自由自在"的不规范书写，易造成不良社会影响。
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34501893
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谈鼓论今
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15
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申请商标"谈鼓论今"，是对成语"谈古论今"的不规范使用，用作商标易产生不良影响。
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商标词汇或者图形具有宗教含义
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28689602
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A God's clothing factory
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18;25;35
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申请商标所含"GOD"一词常译为"上帝"等含义，其使用易使相关公众与宗教事物产生联想，从而造成不良影响。
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34626434
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CRESCENT
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11
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申请商标可译为"伊斯兰教的标记"，用作商标易产生不良影响。
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30166122
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ZENTEII
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18
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申请商标中包含的英文"ZEN"可译为"禅"，作为商标使用有害于宗教感情，易产生不良社会影响，不得作为商标使用。
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24492548
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阿修罗
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16
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"阿修罗"为佛教中的六道之一，是护法神天龙八部之一，将该文字作为商标使用在指定商品上易伤害宗教感情，造成不良社会影响。
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26764638
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不二道
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41
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申请商标文字"不二道"易被理解为道教的一个流派，其作为商标用在宗教教育等指定服务上，易伤害宗教人士感情，不宜作为商标使用。
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31245069
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35
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申请商标部分可认读为文字"回回"，泛指回族，或信奉伊斯兰教的人或国家，亦指伊斯兰教。该标识用作商标使用在指定服务上，易产生不良社会影响。
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21949594
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普迦
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43
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"普迦"为印度教中向神祗膜拜的仪式，以此作商标指定使用在第43类饭店等复审服务上，易伤害宗教人士情感，造成不良社会影响。
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25923672
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智慧般若之旅
EXPLORATION INTO INSIGHT
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41
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申请商标中的"般若"文字为佛教用语，以此作商标指定使用在第41类教学等复审服务上，易伤害宗教人士情感，造成不良社会影响。
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23217212
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32
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申请商标由我国四大名著之一的《西游记》中西天取经的"师徒四人"的形象构成。其中从左起第二位的人物形象指代"唐僧"，唐僧系《西游记》中以历史人物玄奘为原型塑造的小说人物。《西游记》自明朝创作以来，广为流传，为我国公众所熟知。相关公众通常会将"唐僧"与玄奘建立对应联系，认为小说中的唐僧即历史上的玄奘。玄奘为我国唐代著名高僧，在我国佛教史上居于十分重要地位。相关公众看到申请商标中的"唐僧形象"，易将该图形与玄奘产生联想，若将其作为商标指定使用在广告等服务上，易伤害我国宗教人士的感情，进而对我国宗教事业产生消极、负面的影响。
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商标中含有涉及政治性词汇
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41777273
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REPUBLIC OF GAMERS
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41
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该标志含"REPUBLIC"译为"共和国"，使用在指定服务上，易产生不良社会影响，不得作为商标使用。
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37530455
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智慧计量共和国
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42
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申请商标"智慧计量共和国"系纯汉字商标，其中的"共和国"意为：实施共和政体的国家（见商务印书馆《现代汉语词典》第五版第479页），该政治专用词汇不宜作为商标注册和使用。故申请商标已构成《商标法》第十条第一款第（八）项规定所禁止之情形。
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36047787
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sinoclick
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38
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申请商标可翻译为"中国点击"，用作商标使用在指定服务上，易造成不良影响。
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22958755
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K Dollar
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35
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申请商标为拉丁字母组合"K Dollar"，"Dollar"，是美国货币单位和货币名称，作为商标使用易产生不良影响。
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24573172
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润之商城
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35
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申请商标中的"润之"为毛泽东主席的字，作为商标使用在指定服务上，易产生不良社会影响。
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申请人在多个类别大量或者反复抄袭摹仿他人较高知名度商标
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24229110
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宾利
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32
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申请人在多个类别大量抄袭摹仿他人较高知名度商标，例如：西门子、安德玛、UNDER ARMOUR、MAMMUT、宾利、GIVENCHY等。其申请行为明显具有不正当意图，属于囤积商标的行为，有违诚实信用原则，易造成不良社会影响。因此，申请商标已构成《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。
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30949581
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11
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申请人存在反复将与他人具有较高知名度的商标相近的标识，作为商标进行申请注册的行为。申请人上述商标申请注册行为具有明显攀附他人商誉的不正当意图，易误导消费者，且有违诚实信用原则，扰乱正常商标注册秩序，易产生不良社会影响。
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24865817
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克虏勃
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7
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申请人在多个类别大量抄袭摹仿他人较高知名度商标，例如：西门子、安德玛、UNDER ARMOUR、MAMMUT、Chole、宾利、GIVENCHY等。其申请行为明显具有不正当意图，易造成不良社会影响。
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不规范使用汉字
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32302650
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3
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申请商标的显著识别文字"富馳薈"为非规范汉字，作为商标使用和注册，易产生不良影响。
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22699869
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35
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申请商标由文字"交易侠"构成，"侠"是对汉字的非规范使用，作为商标使用易使消费者特别是中小学生对汉字的认知产生误认，从而造成不良影响。
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27636912
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3
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申请商标中的"世"字少了一横，为非规范汉字，作为商标使用易使消费者特别是中小学生对汉字的认知产生误认，从而造成不良影响。
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32728785
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41
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申请商标中含有不规范字体，用作商标使用易产生不良社会影响。
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21295347
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44
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申请商标中"神"、"你"、"好"字书写笔画不规范，用作商标易对公众尤其是中小学生正确书写汉字产生不良影响。
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22152012
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39
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申请商标中的文字为汉字的不规范用法，作为商标用在所指定的商品上，易产生不良影响。
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27152220
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33
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申请商标含有不规范文字，作为商标使用在指定商品上，易产生不良社会影响。
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36521533
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42
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申请商标含有不规范汉字，作为商标使用易使消费者特别是中小学生对汉字的认知产生误认，从而造成不良影响。
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商标为烈士姓名
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39675455
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7
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经中华英烈网查询，"韩宣"为河北省保定市、廊坊市烈士。经复审认为，申请商标中文字"韩宣"系烈士姓名，作为商标使用在复审商品上，易产生不良影响。
从以上案例中我们不难发现，若 申请商标中含有"谐音梗"等不规范使用成语的，或特殊设计的汉字使汉字的外观表现形式上是不规范汉字的，这种情况基本上是肯定要被驳回的。商标文字和图形若涉及到宗教人物和事务，这种也是基本上会被驳回的情形，但是由于申请人或者代理人的认知局限性，往往难以靠自己主观判断将其准确定性，我们日常工作中可以借助网络检索以确定拟 申请的商标是否含有宗教含义。涉及政治性词汇的情况比较好判断，因此也比较易规避此类情形的驳回。最后就是商标含义消极或有违积极向上的社会主义道德风尚或涉及封建迷信思想类的，笔者认为这种类型的驳回其实个体主观差异较大，与商标局的审查尺度也密切相关， 申请人在注册申请之前可以咨询专业的代理机构帮助判断，避免申请被驳回造成不必要的损失。
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