驳回类型 商标号 商标标识 类别 驳回理由

涉及到军队、部队等与军事相关的词汇 23297398 退伍基地 35 虽然申请人复审中称该品牌包含申请人作为一名退伍军人的信念和情谊，其经过实际的使用和宣传推广，该品牌已经具有积极向上的寓意，申请人提交的在案证据不足以证明申请商标具有可注册性。

25189888 兵研 24 申请商标指定使用在帆布等商品上易使相关公证认为商品是由军队研制，从而导致消费者误认误购。

20888087 30 申请商标所包含的文字"老兵"是对曾在军队服役的老资格军人的尊称，指定使用在咖啡、蜂蜜等商品上，有损军人的尊严和形象，易产生不良影响。

商标含义消极或有违积极向上的社会主义道德风尚或涉及封建迷信思想 24120051 僵尸海盗淡色艾尔 ZOMBIE PIRATE PALE ALE 32 申请商标"僵尸海盗淡色艾尔 Zombie Pirate Pale Ale"中含有"僵尸"二字，将其使用在啤酒商品上易产生不良影响。

25187170 炼妖启事录 9 申请商标中"炼妖"涉及封建迷信，作为商标使用易产生不良影响。

29705815 25 申请商标文字"二代妖精"，作为商标使用易产生不良社会影响。

32690530 傻瓜 7 申请商标文字"傻瓜"是指糊涂而不明事理之人，使用在指定商品上，易产生不良社会影响。

26908383 耍情 25 申请商标由普通印刷体汉字"耍情"构成，其作为商标注册和使用有害于社会主义道德风尚，易造成不良社会影响。

42424832 阿乡 5 申请商标由普通字体的"阿乡"构成，其为对农民的污蔑性称呼，亦用为对孤陋寡闻者的戏称，作为商标使用在指定商品上易产生不良影响。

24889644 29 申请商标为图文组合商标，其显著识别文字部分包含单词"GAMING"，可翻译为"赌博"等中文含义，使用在指定商品上，易产生不良影响。

40173626 14 申请商标中含有外文"PLAYGIRL"，其可译为"好寻乐的女子"，该文字作为商标指定使用在第14类首饰盒等商品上，易使相关公众产生不良影响。

23441443 42 申请商标易被消费者识别为戴着防毒面具的骷髅图案，用于指定使用的造型（工业品外观设计）等服务上，易产生不良影响。

25959143 14 申请商标整体表现形式及内容消极、负面，用作商标使用在指定商品上，易产生不良影响。

22759017 雪域吃货 29 申请商标中的"吃货"二字通常易被消费者作为含有贬损含义的词汇使用或理解，以此作为商标使用，格调不高，有违社会良好的风尚和习惯，对我国文化传承会产生消极、负面的影响。

36438463 一缺一得 43 申请商标易认读为"缺得"，与"缺德"读音相同，用作商标易产生不良影响。

商标中含有"谐音梗"，不规范使用成语 37882807 布旺初芯 24 申请商标作为商标使用易产生不良影响。

24127086 康师傅 和妍悦色 30 申请商标中"和妍悦色"，是对成语"和颜悦色"的不规范使用，易产生不良的社会影响。

36252700 如花美券 9 申请商标"如花美券"是对成语"如花美眷"的不规范使用，容易混淆人们特别是中小学生对成语中特定字词的写法和含义的认知，易产生不良的社会影响。

25034072 自游自在 11 申请商标"自游自在"是对成语"自由自在"的不规范书写，易造成不良社会影响。

34501893 谈鼓论今 15 申请商标"谈鼓论今"，是对成语"谈古论今"的不规范使用，用作商标易产生不良影响。

商标词汇或者图形具有宗教含义 28689602 A God's clothing factory 18;25;35 申请商标所含"GOD"一词常译为"上帝"等含义，其使用易使相关公众与宗教事物产生联想，从而造成不良影响。

34626434 CRESCENT 11 申请商标可译为"伊斯兰教的标记"，用作商标易产生不良影响。

30166122 ZENTEII 18 申请商标中包含的英文"ZEN"可译为"禅"，作为商标使用有害于宗教感情，易产生不良社会影响，不得作为商标使用。

24492548 阿修罗 16 "阿修罗"为佛教中的六道之一，是护法神天龙八部之一，将该文字作为商标使用在指定商品上易伤害宗教感情，造成不良社会影响。

26764638 不二道 41 申请商标文字"不二道"易被理解为道教的一个流派，其作为商标用在宗教教育等指定服务上，易伤害宗教人士感情，不宜作为商标使用。

31245069 35 申请商标部分可认读为文字"回回"，泛指回族，或信奉伊斯兰教的人或国家，亦指伊斯兰教。该标识用作商标使用在指定服务上，易产生不良社会影响。

21949594 普迦 43 "普迦"为印度教中向神祗膜拜的仪式，以此作商标指定使用在第43类饭店等复审服务上，易伤害宗教人士情感，造成不良社会影响。

25923672 智慧般若之旅 EXPLORATION INTO INSIGHT 41 申请商标中的"般若"文字为佛教用语，以此作商标指定使用在第41类教学等复审服务上，易伤害宗教人士情感，造成不良社会影响。

23217212 32 申请商标由我国四大名著之一的《西游记》中西天取经的"师徒四人"的形象构成。其中从左起第二位的人物形象指代"唐僧"，唐僧系《西游记》中以历史人物玄奘为原型塑造的小说人物。《西游记》自明朝创作以来，广为流传，为我国公众所熟知。相关公众通常会将"唐僧"与玄奘建立对应联系，认为小说中的唐僧即历史上的玄奘。玄奘为我国唐代著名高僧，在我国佛教史上居于十分重要地位。相关公众看到申请商标中的"唐僧形象"，易将该图形与玄奘产生联想，若将其作为商标指定使用在广告等服务上，易伤害我国宗教人士的感情，进而对我国宗教事业产生消极、负面的影响。

商标中含有涉及政治性词汇 41777273 REPUBLIC OF GAMERS 41 该标志含"REPUBLIC"译为"共和国"，使用在指定服务上，易产生不良社会影响，不得作为商标使用。

37530455 智慧计量共和国 42 申请商标"智慧计量共和国"系纯汉字商标，其中的"共和国"意为：实施共和政体的国家（见商务印书馆《现代汉语词典》第五版第479页），该政治专用词汇不宜作为商标注册和使用。故申请商标已构成《商标法》第十条第一款第（八）项规定所禁止之情形。

36047787 sinoclick 38 申请商标可翻译为"中国点击"，用作商标使用在指定服务上，易造成不良影响。

22958755 K Dollar 35 申请商标为拉丁字母组合"K Dollar"，"Dollar"，是美国货币单位和货币名称，作为商标使用易产生不良影响。

24573172 润之商城 35 申请商标中的"润之"为毛泽东主席的字，作为商标使用在指定服务上，易产生不良社会影响。

申请人在多个类别大量或者反复抄袭摹仿他人较高知名度商标 24229110 宾利 32 申请人在多个类别大量抄袭摹仿他人较高知名度商标，例如：西门子、安德玛、UNDER ARMOUR、MAMMUT、宾利、GIVENCHY等。其申请行为明显具有不正当意图，属于囤积商标的行为，有违诚实信用原则，易造成不良社会影响。因此，申请商标已构成《商标法》第十条第一款第（八）项所指情形。

30949581 11 申请人存在反复将与他人具有较高知名度的商标相近的标识，作为商标进行申请注册的行为。申请人上述商标申请注册行为具有明显攀附他人商誉的不正当意图，易误导消费者，且有违诚实信用原则，扰乱正常商标注册秩序，易产生不良社会影响。

24865817 克虏勃 7 申请人在多个类别大量抄袭摹仿他人较高知名度商标，例如：西门子、安德玛、UNDER ARMOUR、MAMMUT、Chole、宾利、GIVENCHY等。其申请行为明显具有不正当意图，易造成不良社会影响。

不规范使用汉字 32302650 3 申请商标的显著识别文字"富馳薈"为非规范汉字，作为商标使用和注册，易产生不良影响。

22699869 35 申请商标由文字"交易侠"构成，"侠"是对汉字的非规范使用，作为商标使用易使消费者特别是中小学生对汉字的认知产生误认，从而造成不良影响。

27636912 3 申请商标中的"世"字少了一横，为非规范汉字，作为商标使用易使消费者特别是中小学生对汉字的认知产生误认，从而造成不良影响。

32728785 41 申请商标中含有不规范字体，用作商标使用易产生不良社会影响。

21295347 44 申请商标中"神"、"你"、"好"字书写笔画不规范，用作商标易对公众尤其是中小学生正确书写汉字产生不良影响。

22152012 39 申请商标中的文字为汉字的不规范用法，作为商标用在所指定的商品上，易产生不良影响。

27152220 33 申请商标含有不规范文字，作为商标使用在指定商品上，易产生不良社会影响。

36521533 42 申请商标含有不规范汉字，作为商标使用易使消费者特别是中小学生对汉字的认知产生误认，从而造成不良影响。