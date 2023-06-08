中国国家知識産権局（CNIPA）はこのほど、「非正常な特許出願行為の認定および認定後の処理ガイドライン」を公開した。このガイドラインにより、「非正常な特許出願行為」の定義が明らかにされ、4つの視点からの非正常な特許出願行為の認定基準が提供される一方で、対象となる行為の調査と処理に関する詳細な手順も示された。
具体的には次の六つの主要部分で構成されている。
- 非正常な特許出願行為の認定基準について
- 非正常な特許出願行為の調査および処理の手順について
- 出願人または代理人が「特許出願の撤回声明」を提出する際の注意事項
- 出願人または代理人が意見陳述を提出する際の注意事項
- 非正常な特許出願行為が確認された場合の結果
- 情報提供について
このガイドラインは、特許出願に関する問題に対処し、公平で透明性のある特許出願環境を促進するためのものであり、非正常な特許出願行為への対策を一層強化することを目指している。
出所：国家知識産権局公式サイト
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.