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域名（Domain Name）是为互联网资源提供易于记忆的名称。域名对企业知名度的推广和人气的汇聚起到重要作用。

域名分国际顶级域名和国家顶级域名。国际顶级域名指.com、.net等国际通用的域名。国家顶级域名指的是以国家简称或称呼作为域名后缀，比如.cn是中国国家顶级域名。

如果企业的竞争对手将企业主商标或商号作为域名的主体部分进行注册，通过广告改变网站的检索权重，将企业用户引入到自身网站中，那么此行属于恶意注册域名，可能侵犯企业的 商标权或商号权。

若企业发现此种行为，可以通过域名查询网站包括但不限于站长之家进行查询，确定抢注人、注册时间和域名注册商等信息，并采取以下处理方式解决恶意注册的域名问题：

01、与注册人协商

通过与注册人的协商谈判，将域名注销或转移至自己名下。但是， 恶意注册人大多会要求高价转让或注销，企业可以咨询律师进行谈判协商。

02、向域名注册商进行投诉

域名注册商有义务审查自身运营域名的合法性。例如，某.top的域名注册商是Web Commerce Communications Limited，投诉人可以将投诉书发送至邮箱compliance_abuse@webnic.cc。该域名注册商会在三个工作日反馈投诉人，并通知域名所有者，审核投诉人的投诉书及证据材料。如果投诉书的理由充分，证据完整，域名注册商通常在一周时间内核实后，停止对域名的继续解析服务。投诉书内容主要分为三部分，第一部分是投诉人的商标权、商号权等 权利基础，第二部分阐述注册人的侵权事实，例如商标侵权、域名侵权和不正当竞争等，构成法律禁止的商标权侵权和不正当竞争等行为。第三部分说明投诉人要求停止对侵权域名解析服务或其他要求。

03、发起域名仲裁

针对国际顶级域名，可以向所有域名争议解决机构提起域名仲裁。针对国家顶级域名，只能向各个国家指定的 域名争议解决机构提起域名仲裁。比如，针对.com的国际顶级域名，权利人可以向所有域名争议解决机构提起域名仲裁，一般我们会选择亚洲域名争议解决机构。该中心分别在北京、首尔、香港和吉隆坡设立办公室。投诉人可以选择北京办公室进行投诉，进入网站内，下载固定投诉书模板和封皮，进行填写后，提交至投诉邮箱。

投诉人可以选择一个或者三个仲裁员进行仲裁。

鉴于选择三个仲裁员费用较高，通常投诉人会选择一个仲裁员。.cn是中国顶级域名，只能向中国互联网络信息中心指定的仲裁机构申请仲裁。

提交仲裁申请时，需要把证据材料作为附件一并提交。证据材料包括投诉人的营业执照扫描件、授权委托书（若有代理人）、商标注册证扫描件和侵权链接等。

04、提起民事诉讼

对于其他方式无法解决域名侵权问题的，企业可以选择提起民事诉讼，停止抢注者的侵权行为，将域名注销或转至自己名下。权利人可以直接提起诉讼，或者在域名仲裁不成功后再提起民事诉讼解决域名侵权事宜。

域名具有标识属性，能够代表企业形象，具有极高的商业价值。针对 域名侵权，通常认为投诉程序更为高效便捷，域名诉讼也是有效解决问题的办法之一。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.