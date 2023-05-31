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随着来越多的商标权利人打开海外市场，众多恶意抢注者、恶意模仿者也开始蠢蠢欲动。海关备案，作为阻止潜在侵权行为的第一道屏障，在海外商标维权中起着举足轻重的作用。

做好海关备案，不仅可以从源头上发现并制止潜在侵权产品流入重点市场，扰乱市场秩序，而且可以为商标权利人创造经济快捷的维权途径。

本文主要围绕欧亚经济联盟地区，即俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦商标海关备案的所需文件/信息、周期、有效期等内容进行简要介绍。

01、俄罗斯商标海关备案

所需文件/信息：

1）商标注册证书原件或公证认证的复印件；如果是马德里注册商标，需提供WIPO下发的详细注册证明文件，证明文件申请日期不能早于海关备案期1个月；

2）公证认证的企业营业执照；

3）公证认证的委托书；

4）许可协议原件或公证认证的复印件（若有）；

5）被授权的进口商、经销商的相关信息；

6）产品的生产商和出口商信息；

7）进口区域以及执行海关；

8）假冒伪劣产品的生产制造商、进出口商信息（若有）；

9）商标权利人的财产损失赔偿承诺（承诺金额不低于500,000卢布）；

10）保险合同；

11）真品和假冒伪劣产品的详情，包括描述、生产商定价、零售价格、海关价格、样品等；

12）俄罗斯联邦境内的侵权证明文件，如海关请求或法院判决副本等；

13）证明产品在俄罗斯联邦境内流通的证据，如发票、合同、广告、新闻、杂志等；

14）权利人有合理理由相信侵权和应当采取海关措施所涉及的产品。

是否需要签订保险合同及缴纳保费：

需要。根据当地规定，需向海关提供履行赔偿义务的保证（如保险合同、保险证明等）。

发现侵权产品后的流程：

海关查扣后会通知权利人在当地备案的代理律师，权利人需在官方要求的时间内配合官方针对查扣商品的真伪进行确认，若为真品，则答复海关放行，若为侵权产品，则海关会在当地法院提出诉讼。

备案周期：

2-3个月左右。

备案有效期：

最多为2年。

02、白俄罗斯商标海关备案

所需文件/信息：

1）公证认证的委托书；

2）公证认证的企业营业执照；

3）公证的商标注册证书，如果是马德里注册商标，需要提供公证认证的摘要；

4）产品信息；

5）被授权的进口商的相关信息，包括进口商名称、地址、注册号、联系方式、负责人姓名；

6）许可协议（若有）；海关要求提供授权的进口商的证明文件，如授权书，许可协议，经销商代理协议或合同等；

7）产品的相关信息，包括产品图片及包装等，如产品目录或产品包装等；

8）产品的生产商和原产地信息；

9）侵权人信息和侵权商品的相关信息及图片（若有）；

10）商标权利人的财产损失赔偿承诺，需附有俄语翻译且需公证认证。

是否需要签订保险合同及缴纳保费：

需要。根据当地规定，需向海关提供履行赔偿义务的保证（如保险合同、保险证明等）。

发现侵权产品后的流程：

海关查扣后会通知权利人在当地备案的代理律师，权利人需在官方要求的时间（10个工作日）内配合官方针对查扣商品的真伪进行确认，若为真品，则答复海关放行，若为侵权产品，则需在当地法院提出诉讼。

备案周期：

2-3个月左右。

备案有效期：

最多为2年。

03、哈萨克斯坦商标海关备案

所需文件/信息：

1）权利人信息；

2）权利人营业执照扫描件；

3）备案商标详情；

4）欧亚经济联盟海关关税的6位代码（在海关申报中根据产品类型分配的代码）；

5）产品/外包装上印有的生产制造商及原产地的信息；

6）被授权的进口商和分销商名单；

7）产品的照片和特征描述；

8）假冒伪劣产品的图片和特征描述、以及其生产制造商、进出口商等信息；

9）公证认证的委托书；

10）商标权利人的财产损失赔偿承诺，需公证认证；

11）商标注册证明文件；

12）保险合同。

是否需要签订保险合同及缴纳保费：

需要。根据当地规定，需向海关提供履行赔偿义务的保证（如保险合同、保险证明等）。

发现侵权产品后的流程：

海关查扣后会通知权利人在当地备案的代理律师，权利人需在官方要求的时间内配合官方针对查扣商品的真伪进行确认，若为真品，则答复海关放行，若为侵权产品，则在当地法院提出诉讼。

备案周期：

1个月。

备案有效期：

2年或商标有效期届满期限（以较早期限为准）。

04、亚美尼亚商标海关备案

所需文件/信息：

1）公证认证的委托书；

2）公证的商标注册证复印件；

3）产品的照片和特征描述；

4）被授权的进口商和分销商名单（若有）；

5）假冒伪劣产品的图片和特征描述（若有）。

是否需要签订保险合同及缴纳保费：

不需要。

发现侵权产品后的流程：

海关查扣后会通知权利人在当地备案的代理律师，权利人需在官方要求的时间内配合官方针对查扣商品的真伪进行确认，若为真品，则答复官方放行，若为侵权产品，则可采取以下两种解决方案：1)与进口方协商销毁被查扣产品；2）在当地法院提交民事诉讼。

备案周期：

1个月。

备案有效期：

24个月。

05、吉尔吉斯斯坦商标海关备案

所需文件/信息

1）权利人信息；

2）权利人营业执照扫描件；

3）商标注册证、续展证书及其他相关证书，如变更名称核准、转让核准证书等；

4）欧亚经济联盟海关关税的4位代码（在海关申报中根据产品类型分配的代码）；

5）产品/外包装上印有的生产制造商及原产地的信息；

6）被授权的进口商和分销商名单；

7）产品的照片和特征描述；

8）假冒伪劣产品的图片和特征描述、以及其生产制造商、进出口商等信息；

9）2份公证的委托书；

10）商标注册证明文件；

11）保险合同；

12）5年内产品进口信息（若有）。

是否需要签订保险合同及缴纳保费：

需要。根据当地规定，需向海关提供履行赔偿义务的保证（如保险合同、保险证明等）。

发现侵权产品后的流程：

海关查扣后会通知权利人在当地备案的代理律师，权利人需在官方要求的时间内配合官方针对查扣商品的真伪进行确认，若为真品，则答复海关放行，若为侵权产品，则在当地法院提出诉讼。

备案周期：

1个月。

备案有效期：

2年或商标有效期届满期限（以较早期限为准）。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.