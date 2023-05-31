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2022年12月，国家知识产权局发布的《2022年中国 专利调查报告》显示，专利权人在遭遇侵权纠纷时，大多会选择向法院提起侵权诉讼。然而诉讼之路上必不可少的一环就是专利权稳定性分析。

现实情况中，越来越多的企业会选择尽早开展重点专利权利稳定性的分析工作，摸清家底，为自家专利建立"身份档案"。希望该项工作能够帮助自己避免遭遇侵权纠纷时出现"手忙脚乱"。

专利权稳定性分析报告可根据客户需求进行量身定制，实体内容主要包括：

①发明或实用新型是否符合《专利法》第22条关于新颖性、创造性和实用性的规定；

②外观设计是否符合《专利法》第23条的规定；

③发明或实用新型是否符合《专利法》第26条第3款关于说明书应当清楚、完整的规定；

④发明或实用新型是否符合《专利法》第26条第4款关于权利要求应当得到说明书支持、清楚简要的规定；

⑤外观设计是否符合《专利法》第27条第2款关于图片或者照片应当清楚地显示产品的外观设计的规定；

⑥发明或实用新型是否符合《专利法实施细则》第20条第2款关于独立权利要求应当记载全部必要技术特征的规定。

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上述实体内容往往也是 专利无效宣告程序中的常用条款，因此专利权稳定性分析的重要性不言而喻。

具体而言，企业尽早进行 专利权稳定性分析工作的原因主要有以下几点：

1. 提前制定合适的诉讼策略

如果专利稳定性不高，企业可以提前对遭遇侵权时是否要进行起诉制定预案。能够有效降低制止侵权时付出的成本，如律师代理费用等。

2. 降低专利维护成本

专利权稳定性分析对于专利权的准确认定，能够帮助权利人识别出权利不稳定的专利，从而及时停缴年费以降低专利维护成本。这对于实用新型和外观设计专利持有量较大的企业而言尤为重要。

3. 专利交易有效性的保障之一

根据《2022年中国专利调查报告》调查结果，我国2022年的专利转移转化总体成效稳中有升，尤其是发明专利的转移转化相关数据增长最为突出。提前进行专利权稳定性分析工作，能够帮助专利买家或被许可方对待交易的专利有更为具体的了解，提高交易信心，为专利交易提供有效保障。

4. 有助于企业专利布局的排兵布阵

企业在进行专利布局时，会在不同的时间点上对技术的不同侧重点或应用进行排兵布阵。假如企业对已经优先布局的专利进行了权利稳定性分析，会间接获取一部分相关的现有技术信息。如若相关现有技术来自于竞争对手且专利公开时间与企业技术研发时间较为接近，就能为企业后续的布局工作提供一定的技术信息和研发启示。

5. 对企业技术人员综合素质的提升起到良性刺激作用

由于专利权稳定性分析报告是针对专利进行的全方位体检，能够为一线技术人员提供最为直观的专利知识，帮助技术人员在进行技术研发或撰写技术交底书时，从行业整体情况出发，立体地看待研发工作。同时，还可以帮助技术人员对于企业开展的其他知识产权相关工作，如专利查新、FTO防侵权检索分析、专利布局分析、专利挖掘等工作有更为深刻的理解，熟悉企业专利生产线上的每一个环节。

以上提到的专利权稳定性分析工作，除了常见的"外部"作用，还有很多"潜在"效果，需要市场各创新主体从长远角度考虑，尽早将专利稳定性分析工作纳入知识产权管理的必要环节当中。

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