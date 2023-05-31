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China: 国家知識産権局、新しい知的財産権サービスを打ち出す

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今年の知的財産権宣伝ウィークの期間中、中国国家知識産権局（CNIPA）は、国家知的財産権公共サービス網（https://ggfw.cnipa.gov.cn）というサービスプラットフォームで多数の新しい知的財産権サービスを打ち出した。このサービスプラットフォームでは、特許、商標、地理的表示、集積回路配置図設計などの出願、料金納付、照会、検索などのサービスが行われている。

新しいサービスには、意匠出願前の評価や権利授与後の安定性・侵害リスクの分析、低炭素、人工知能、種苗、産業ソフトウェア、データベース管理システムの5つの特許データベース、▽特許と商標の担保情報検索システムなどが含まれている。

近年、CNIPAは知的財産権情報の公共サービス供給その応用シーンの拡充に力を入れており、商品組み合わせを継続的に改善している。応用シーンは日々拡大し、知的財産権公共サービスリソースの取得の利便性が大幅に向上している。これらの取り組みにより、CNIPAは近年、「創新好幇手」つまり「イノベーションの強力な助け手」として各界から高い評価を受けている。

出所：国家知識産権局公式サイト

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