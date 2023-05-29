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China: 如何应对「商标管理不规范」带来的挑战？

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在企业发展过程中，为了保护自己的品牌和 知识产权，需要不断注册各种商标。然而，如何管理这些商标却是许多企业面临的困难之一。传统的手动管理方式已经无法满足大量、复杂的商标管理需求，导致企业效率低下，并可能造成安全漏洞。

例如，我们熟知的电视剧《武林外传》，版权方北京联盟影业投资有限公司自2006年起申请了多件"武林外传"相关商标。而如今多件"武林外传"相关商标已处于无效状态，原因是未续展。直到2021年，联盟影业再次申请"武林外传"系列相关 商标，却因被他人抢注而导致被驳回。这正是因 商标管理不到位造成的后果。

康信IP平台（service.kangxin.com）正是针对这些问题提供专门的"品牌管理"服务以方便企业进行更高效精准地进行商标管理。

康信IP平台" 品牌管理"功能能够提供的服务：

- 案件管理：通过在线管理所有与商标相关事件（例如注册申请、续展申请、变更申请、无效宣告等），从而快速跟踪案件办理进度和查找对应商标信息。

- 文档管理：将海量文本资料统一保存并智能分类成不同目录，实现一键检索。

- 绝限提醒：即时推送通知信息（例如商标申请、商标续展、驳回复审等商标案件的各类官方绝限）以防止错失期限。

- 统计分析：自动统计各类商标数据，并根据其进行可视化处理，形成各项报告以助力企业根据商标情况作出重要战术性决策。

康信IP台作为一个专业的 知识产权服务工具，致力于帮助企业知识产权管理方面节省时间和成本，提高品牌价值。让企业不用担心繁琐的证书核查、文档整理以及各类案件处理难题，并且更好地了解自身商标情况。

欢迎企业尝试使用康信IP平台完善品牌管理！

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