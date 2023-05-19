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中国汽车产业发展快速，一汽解放汽车有限公司作为国内重要的商用车生产企业之一逐渐成为了行业的佼佼者，随着市场竞争加剧以及技术进步不断提升，保护企业核心技术和产品 知识产权已经成为所有车企所面临的共同问题。

作为一家深耕知识产权服务近30年的机构，北京康信知识产权代理有限责任公司一直致力于维护客户的 知识产权合法权益。

自2020年， 康信代理一汽解放汽车有限公司 知识产权保护工作以来，康信调查团队走遍了大半个中国。在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、山西、山东、陕西、河南、湖南、湖北、广东、广西和云南等地都留下了他们的足迹。在此期间，康信调查团队共代表客户行政投诉及刑事控告制售假商户80余家，揪出背后制假工厂10余家，查获了润滑油、滤清器、线束、刹车盘等各类假冒配件超过5万件，涉案金额超千万元！

查获的部分假冒配件

经过三年的努力，通过对制售假商户的"清扫"、对制假工厂的溯本清源，市场上假冒客户的产品明显减少，正品销量明显增加！这"一增一减"恰恰体现出了客户在保护知识产权工作中所取得的显著成效。

康信调查团队高效而专业的工作，得到客户的多次认可。

在汽车零配件知识产权保护领域，康信调查团队积累了丰富经验。当然，保护知识产权的道路从来都不会那么的平坦。在保护知识产权的过程中，康信调查员遭受过侵权人的辱骂甚至人身威胁，但是在他们心中，保护客户知识产权，维护广大消费者们的合法权益，是他们义不容辞的责任，他们仍将"勇往直前"！

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.