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企业在发展过程中应结合自身的资源配置、研发创新能力以及市场竞争格局，以前瞻性的视野进行专利战略规划。

在专利战略规划的指导下，通过对竞争对手专利技术的研究和分析，深刻把握新形势下的竞争格局与技术发展态势，并将这些信息作为实现企业发展战略的重要依据。

因此，对企业而言，开展竞争对手的专利分析有助于提升市场竞争力、促进企业长远发展。

一

竞争对手专利分析的意义

进行竞争对手专利分析，一方面可以全面掌握竞争对手的专利情况，了解竞争对手的专利布局，分析其发展规划，以便于制定应对措施，提高企业的抗衡能力 。

另一方面还可以了解竞争对手是否存在侵犯企业专利权的产品或行为，以及企业在经营过程中是否存在侵犯竞争对手专利权的情形，以便于采取应对措施。

进行竞争对手专利分析的工作侧重点，视企业的专利工作重点、特定目的、自身及行业特点等不同因素而有所差异。

例如，位于产业链上游的企业通常掌握着行业核心基础技术，引领着整个行业的技术发展，属于产业链中所有企业的核心供应商。

这些企业的专利工作的核心，主要是进行基础专利的前瞻性布局和技术标准的输出，在引领技术发展的同时，通过收购、诉讼等手段扩大自己的领先优势。

因此，这些企业开展竞争对手专利分析的工作重点主要为：完善企业的专利布局，从而使企业占领行业技术制高点；根据行业专利布局态势，协助企业整合产业链的优质资源；掌控不同国家或地区的专利布局，提高行业准入门槛，合理运用专利实现创收等。

二

竞争对手专利分析的方法

开展竞争对手专利分析工作，对企业来说意义重大。

竞争对手专利分析的流程主要为：根据企业所处的行业，进行产业链划分，明确企业在产业链上的位置；确定竞争对手，并针对竞争对手开展尽职调查，了解竞争对手的技术发展路线，并针对重点竞争对手进行定期监控以追踪最新技术发展趋势；还可以进一步地对竞争对手或技术领域进行专利检索和技术分析，完成技术发展路线、功效矩阵、产品与专利匹配度等信息的深入挖掘和可视化展示，为企业的立项、研发及市场决策等经营活动提供技术支撑。

在企业的研发、市场和专利战略工作中，开展竞争对手专利分析工作，应视目标不同而适应性地调整方法和步骤。

01

企业研发工作中的竞争对手专利分析

在新产品或新技术的研发项目立项时，通过对掌控所涉技术的主要竞争对手进行专利技术信息检索，能快速检索到所涉技术的大部分专利信息 。

通过进一步地对技术现状及发展路线进行分析，可以准确判断拟采用的技术方案是否存在侵权风险或是否存在重复研究的情形，从中选择确实可行的技术路线和研发方向，从而降低风险并避免重复研究。

在新产品研发阶段，可以根据研发人员提供的技术方案检索竞争对手的相关专利，一方面根据检索结果进行防侵权分析，如果具有侵权风险则需要采取规避措施或者更换设计方案。

另一方面初步判断技术方案的新颖性和创造性，如果具有申请专利的可能性，则可以考虑通过申请专利而实现对新产品或新技术的专利保护，当然也可以视情况进行商业秘密保护。

通过检索竞争对手的相关专利，还可以为研发人员提供技术支持，特别是遇到技术瓶颈时，能够为研发人员提供技术启示和研发思路。

在针对竞争对手的监控工作中，如果竞争对手的主要产品、主要技术或者新技术有所变化，通常会在专利申请中有轨迹可循。

此时，要及时把握技术的发展动态，预测技术发展趋势，从而为企业的产品改进、技术储备、研发立项以及弯道超车等工作提供决策依据和技术支持。

而针对竞争对手的监控工作，主要内容包括产品监控、技术监控、专利监控和诉讼监控以及重点技术监控等，目的在于及时掌握新进行业的竞争对手信息，避免遗漏。

02

企业市场工作中的竞争对手专利分析

针对竞争对手的监控，不仅为企业的研发工作提供支持，在企业的市场工作中同样也发挥着重要的作用。

通过监控竞争对手的专利布局状况、产业链资源、诉讼事件等信息，完成情报数据收集工作，对这些数据进行深加工，可以掌握竞争对手更多的市场情报。

一方面，通过分析竞争对手在目标市场国家或区域的专利布局优劣情形，可以完善企业自身专利布局，除有效保护相关产品的知识产权外，还要尽可能地牵制竞争对手；还可以在产品出口时分析竞争对手的专利保护范围和法律状态，避免企业产品进入该目标市场时产生侵权纠纷。

另一方面，通过关注竞争对手的涉诉事件，针对具体的营销模式（例如展会、代理、媒体广告等）开展知识产权风险评估，可在市场营销活动中有针对性地制定对策。

通过对竞争对手详细信息的分析，形成市场宏观层面的产业调查样本，可帮助企业全面认识产业链信息、市场信息、客户群体信息及客户需求、竞争环境等市场情报，既可以为企业决策层提供目前市场信息和未来发展趋势，又可以为研发人员提供最新的市场反馈信息。研发人员可以快速响应，及时创造出更有技术竞争优势、更能获得市场认可的优质产品。

03

企业专利战略中的竞争对手专利分析

企业的专利战略，指在企业的主营业务领域及所处行业的核心上下游环节构建完善的专利布局，从而全面保护企业创新成果，为企业后续专利运营工作提供条件。

企业可通过保护型专利布局、储备型专利布局、地域性专利布局、产品性专利布局实现不同目的。

保护型专利布局，主要针对企业自身的技术优势或产品优势进行全面完善的专利布局，尽量降低竞争对手或新进行业者进行规避设计的可能性，并争取在部分技术领域或技术方向上通过专利优势而掌握行业内更多的话语权。

储备型专利布局，指为保证企业在未来的产品换代、技术升级、产业变革中继续保持和提升市场竞争力，而围绕技术发展趋势和行业技术演进态势提前进行的专利布局。

地域性专利布局，主要根据企业所处的市场竞争环境，结合自身目前和未来的目标市场以及竞争对手的信息确定。

专利布局的地域，首先应考虑优质客户所在地、主要竞争对手所在地和重要产品需求市场等所在国家和地区；其次要考虑主要竞争对手现有市场和潜在市场，这是因为本行业内的主要企业的市场灵敏性可供借鉴，而且这些市场极有可能成为企业未来的产品投放区域，企业或将不可避免地与竞争对手直接发生同质化产品竞争，或面临来自竞争对手的专利诉讼，因此需要在产品投放市场之前完成专利布局来化解诉讼风险。

产品性专利布局，主要是综合考量产品的市场份额、技术成熟度、未来发展性等多因素而进行的布局。

在针对产品进行专利布局时，首先要侧重于重点产品，例如相对于竞争对手而言占有较大市场份额的产品，或者技术含量高、竞争优势强的产品，以及预期未来市场规模较大且能通过专利布局打击竞争对手的产品等。

其次要考虑产品的技术性，针对那些由企业率先开发而竞争对手尚未进行专利布局的产品，则可以围绕该产品进行多层次、全方位的专利布局，对于市场竞争比较激烈的成熟产品，则要挖掘竞争对手的布局热点、空白点和布局漏洞等从而进行相应的布局。

再次要考虑产品的改进方向，在产品的主要技术方案已完成专利布局的情况下，可以进一步考虑对整个方案中各技术点的其他实现方式、改进方式及优化方案等进行全面覆盖，尽可能地将各种规避设计纳入保护范围之内，压缩竞争对手的产品发展空间。

研发工作中的专利布局，主要是根据项目研发中产生的独创性技术，或者针对竞争对手已布局专利所进行的规避设计等角度进行。

对于新立项的研发项目，其技术方案中如果存在独创性技术，则需要围绕该技术进行全面布局，阻止竞争对手进入该领域。

如果研发中遇到了竞争对手已布局的专利，而企业能进行规避设计，且该设计方案极有可能打破竞争对手的专利壁垒的，则需要针对该规避设计进行扩大性专利布局。

企业专利战略中的竞争对手专利分析，其分析方法与研发工作和市场工作中的分析方法类似，但更侧重于在专利布局中的应用。

通过对竞争对手的相关信息的灵活应用，企业在专利战略中既能有效地实现自己的战略目标，还可以在一定程度上牵制竞争对手。

三

案例分析

作者曾代理过国内某企业针对国外竞争对手的工业机器人产品专利分析项目，属于研发工作中的竞争对手专利分析范围。

下文中针对竞争对手的专利分析即自该项目改编而来。

01

产品专利梳理

笔者首先针对该竞争对手在全球范围内所申请的该产品相关专利进行了梳理（见表1）。

02

专利内容解读

竞争对手针对工业机器人在全球范围内共申请有近20项专利同族，涉及总体结构、驱动系统、感受系统、交互系统和伺服控制等技术（见图1）。

其中，表1中第一项专利提出了该装置的总体结构，包括三个部分（机械部分、传感部分和控制部分）和六个子系统（驱动系统、机械结构系统、感受系统、机器人-环境交互系统、人机交互系统和控制系统）组成。

03

专利技术分析 技术发展路线

该装置的技术发展脉络在于首先提出总体构架，进一步发展到其重要系统（例如驱动系统和感受系统）改进，最终扩展到工业机器人的其它部件的改进。

如图2所示，该竞争对手在2012年和2013年已完成了基本结构的设计，2014年的研究内容主要是各部件及其连接关系的优化和改善、性能的提高、监测与防护。

这几项技术也有可能是该竞争对手接下来几年之内的研究重点。其他暂时未涉及到的部件或系统，例如视觉系统、人机交互系统和环境交互系统等，可能是该竞争对手进一步布局专利的重点方向。

专利重要性分析

笔者按照核心专利与外围专利、专用技术和通用技术对上述各项专利族进行分类（见表2）。

核心专利族指采用了较为基础和重要的技术、构成产品最为核心的技术，在后续的技术改进和发展中相对而言难以进行规避设计的专利。

外围专利相对于核心专利族而言重要程度略低，但并不意味着对其无需加以重视。

该竞争对手的工业机器人感受系统全部采用了智能传感器，而导致了控制系统和伺服系统的重新设计，因此智能传感器和伺服系统相关专利属于该工业机器人的核心专利。 专利布局

该竞争对手的各专利所布局的国家如表3所示。

在我国布局的专利的技术要点如图3所示。

建议

根据上文分析内容，笔者为该企业提供了技术研发和专利布局建议，如针对该竞争对手在人机交互系统和环境交互系统等其尚未布局的专利方向上进行干预等。

四

总结

对企业来说，进行竞争对手专利分析，可以掌握竞争对手的专利布局情况，并结合竞争对手的市场信息，全面把控竞争对手的技术和市场动态，从而为企业的经营发展决策提供技术和信息支持。

在企业的研发工作和市场工作中，对竞争对手的专利分析尤为重要，这是因为研发工作和市场工作既是企业的重要经营内容，也是和竞争对手的主要冲突维度。

新产品研发立项、产品升级、技术未来发展方向，都要考虑技术发展趋势和竞争对手的技术发展动态，才能在技术上掌握优势。

对竞争对手的监控，有助于提前发现企业市场工作中的潜在威胁，及时采取措施，并为企业研发工作提供方向。

借助研发工作和市场工作中的竞争对手专利分析方法和分析结果，可以进一步为企业的专利战略工作服务，特别是专利的地域布局、产品布局和研发工作中的专利布局，从而帮助企业形成完善的专利布局体系，为后续的市场竞争和专利运营提供条件。

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