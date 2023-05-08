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在 商标监控的过程中，会发现一种奇怪的情况，即与 在先注册商标完全相同（或高度近似）的商标在类似商品上进行了异议公告。在先商标注册人此时会非常的疑惑，为什么官方没有引证我的在相同或类似商品上已经注册的近似商标来驳回这枚在后商标，并且还对此商标进行了公告呢？现在我们通过一个老的案件来回顾一下案件情况并为大家解答这一疑惑。

客户委托我司对第12366576号"DOPE"商标（以下简称" 被异议商标"）提起异议申请。该案经国家知识产权局审理后认为：被异议商标不予核准注册。

案件背景

埃克赛兹贸易公司是 "DOPE"商标的所有者。客户认为第12366576号"DOPE"商标与客户的商标共存，极易误导公众，并会损害客户的利益。经与客户沟通，客户委托我司对该商标提出了异议申请。

参考商标信息如下：

被异议商标 引证商标 商标图样 申请号/国际注册号 第12366576号 第G1187311号 申请日/国际注册日 2013年4月2日 2013年7月5日 2013年1月25日（优先权日） 类似群组 2501-2505、2507-2509 2501-2505、2507-2510、2512 指定商品 服装;衬衫;T恤衫;背心;衬裤;裤子;夹克(服装);帽子(头戴);鞋(脚上的穿着物);短袜;鞋;帽 服装，鞋类，帽子;吸汗内衣;T恤衫;衬衫;短袜;手套（服装）;衬裤;紧身衣裤;游泳衣;帽衫; 针织衫; 厚运动衫; 领子（服装）;内衣裤; 外衣; 夹克衫（非防意外事故和伤害用的;头饰带（服装）;人造皮革服装;皮革服装;贴身女用背心;有檐帽;无檐帽;海滩装;手套（不是用于防意外事故和伤害用的）;运动帽（不包括头盔）;牛仔裤;短裤;短裤。;单板滑雪和滑雪用鞋类;运动休闲鞋、靴;帽舌;背心;衣服吊带

案件处理过程简述：

2014年9月15日，代理人提交了 异议申请。申请理由包括：

1) 异议人引证商标优先权日期早于被异议商标申请日期；

2) 被异议商标与引证商标构成相同类似商品上的相同商标；根据《商标法》第三十条的规定，被异议商标应不予核准注册。

3) 2016年2月27日国家知识产权局下发裁定认为：被异议商标与引证商标英文完全相同。被异议商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品构成类似商品。两商标的共存易使相关公众对商品来源产生混淆和误认，从而不予核准被异议商标的注册申请。

案件处理关键点（学习点）：

本案的关键在于对在先引证商标优先权日期的认定和论证商品的近似性。

在异议案件中, 案件双方及国家知识产权局有时只会关注被异议商标和引证商标的在中国提交申请的申请日，而忽视了商标的优先权日期，且此种情况普遍发生于一些通过马德里指定中国且基于原属国优先权的商标上。本案中，国家知识产权局正是忽视了引证商标（通过马德里指定中国）的优先权日期，从而初步核准了被异议商标的注册申请，造成了两枚相同商标在相同和类似商品上共同核准注册的局面。异议人在异议案件中抓住了国家知识产权局忽视引证商标优先权日期这一缺陷，取得了异议案件的成功。

根据《类似商品和服务区分表》的规定，被异议商标指定的商品与引证商标的指定商品属于同一类别，构成类似商品。二者在市场上的使用，易导致相关公众对产品来源的混淆和误认。

案件结果

2016年2月27日国家知识产权局下发裁定认为：被异议商标不予核准注册。

在目前的商标案件审理过程中，忽视在先商标优先权的情况已经比较少见了。但作为商标所有人，应时刻谨记自己商标的优先权日期，这将会在商标维权案件中大大缩短审查周期，明确自身商标权利。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.