ARTICLE

China: 速查！缅甸商标法有了实质性进展！

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

2023年3月9日，缅甸知识产权局（Myanmar Intellectual Property Department ("MIPD")）公布《缅甸商标法》将于2023年4月1日正式实施。随后， 2023年4月7日，缅甸知识产权局确认初步实施阶段正式进入第二阶段；且《缅甸商标法》将于2023年4月26日正式进入实施阶段。

为方便大家参考，小编带大家回顾一下《缅甸 商标法》的发展过程：

《缅甸商标法》颁布（2019年1月30日）

《缅甸商标法》正式进入两个实施阶段（2020年8月28日）

为实现《缅甸商标法》的顺利实施，缅甸商务部公布了缅甸注册申请的两个阶段：

1）初步实施阶段（the Soft Opening）（第一阶段和第二阶段）

2）正式实施阶段（the Grand Opening）。

初步实施阶段第一阶段（2020年10月1日至2023年3月31日）

在初步实施阶段，所有 商标所有人都可以基于以下两种基础之一向缅甸知识产权局递交商标注册申请：

1）注册申请-基于所有权声明

2） 注册申请-基于在先使用

因此在第一阶段，很多 商标所有人已经递交了新的商标注册申请。那么目前进入第二阶段后，商标所有人需要采取哪些措施，以完善商标保护呢？

初步实施阶段第二阶段（2023年4月1日-2023年4月26日）

目前官方已经公布了初步实施阶段正式进入第二阶段，那么 商标所有人目前需及时采取以下措施：

1）商标已于2023年3月31日前通过所有权声明登记的方式进行了登记，或者在缅甸当地进行了使用，那么在4月26日前仍可以基于这两种基础之一继续向缅甸知识产权局递交商标注册申请；

2）针对所有重新递交的注册申请，及时缴纳官费。据了解，官费分为两个阶段收取，即申请阶段150000MMK（缅币）/每标每类，注册阶段150000MMK（缅币）/每标每类；

3）及时补充递交公证后的TM-2表格（指定代理人申请表）；

4）缴纳费用和补充TM-2表格的期限为2023年5月31日。在此日期前提交的注册申请，后续官方将会统一分配相同的申请日期，暂定为正式实施阶段的日期，即2023年4月26日；而在2023年5月31日之后缴纳费用和TM-2表格的注册申请，官方可能会按照提交日期分配一个较晚的申请日。

正式实施阶段（2023年4月26日）

在今年4月26日以后，任何人都可以基于《缅甸商标法》递交注册申请，当地注册申请采用先申请原则，因此如果有缅甸商标保护的需求，建议提前准备相关文件，以便可以在正式实施阶段尽快完成注册申请的递交，以获得较早的 商标申请日期，在后续官方的实质审查期间拥有较早的商标权利。

《缅甸商标法》实施过程曲折复杂，不排除后续信息变动的可能。请重点关注《缅甸商标法》不同的实施阶段，及时采取对应的措施，尽快完成缅甸商标保护。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.