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在泰国，从 专利申请到授权，约需要7-10年的时间。泰国知识产权局公布的专利活动统计数据显示，从2017年至2021年，泰国专利局平均每年收到的专利申请为8065件，授权为3307件。这意味着每年约有59%的专利申请都在积压中。

多方面的原因导致了专利的延迟审查。一方面， 专利审查员的数量与专利申请的数量相比是相对不平衡的。据相关数据，一名审查员每年要处理200多件专利申请。尽管泰国专利局试图招聘更多的专利审查员，但还是无法跟上不断增长的申请数量。另一方面也受到法律的影响。例如，形式审查包括对主题资格的审查。泰国专利法B.E. 2522第28条规定，在专利申请被接受发表之前，除了确保泰国专利说明书符合形式要求之外，审查员必须深入研究权利要求，以确定主题资格，这就延长了形式审查阶段。

此外，现行法律规定自公布日起五年内可提出实质审查请求。在泰国专利的早期，这一规定的目的是帮助那些刚刚学习专利的专利审查员。这五年的间隔是为了让相应的外国申请得到审查和授权，而这些授权的专利将成为审查其平行的泰国申请的基础。最近的泰国专利法修正案草案预计，这种五年的要求将被减少，因为泰国的专利审查员在专利审查方面更加精通，而许多其他国家的专利授权期只需要两到三年时间。

在目前的困境下， 专利申请者可以做些什么来加快泰国的审查速度？

1、检查专利主题资格

经修订的《 泰国专利法B.E. 2522》第9条规定了专利主题资格：任何属于第9条主题事项的权项都将被驳回。

因此，在提交涉及本条任何主题事项的任何主张时，将需要对其进行修改，以便与《法案》所不接受的主题事项有所不同。

对权利要求书的任何修改必须在专利申请的描述中明确说明和支持。

否则，审查员仍然可以反对添加的内容，并将其视为引入新的内容。

属于第9条的主题如下:

自然产生的微生物及其组分、动物、植物或动物、植物提取物；

科学的或数学的规则或理论；

计算机程序；

人类和动物疾病的诊断、治疗或治愈方法；

违反公共秩序、道德、健康或福利的发明。

2、尽可能快地提实审

当专利申请公开后，申请人不要等到5年期限将近时，而是应该尽可能快地提出 实质审查请求，这样会让申请更快地进入实审流程。

3、使用适用的专利高速公路流程

泰国专利局目前提供三种专利高速公路途径(PPH)，东盟专利审查合作，日本专利局和泰国知识产权部之间的PPH试点计划，以及目标专利快速通道计划。

东盟专利审查合作（ASPEC）

ASPEC项目是在东盟成员国(AMS)、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南之间实施的工作分享项目。参与ASPEC项目的申请人可以利用第一AMS建立的检索和审查工作产品，在第二AMS下更快地获得专利授权。当然，查核工作成果的可采性还需要符合国家法律和要求。

除了常规的 ASPEC 之外，还试点了另外两项 ASPEC 举措，并于 2019 年 8 月 27 日开始实施，预计于 2021 年结束：

ASPEC 加速工业 4.0 基础设施和制造试点计划 (ASPEC AIM)；

专利合作条约-东盟专利审查合作组织（PCT-ASPEC）。

但由于申请人的需求和利益不断增加，ASPEC AIM 延长两年至 2023年 8 月 26 日，而 PCT-ASPEC 延长三年至 2025年 8 月 26 日。

迄今为止，超过 250 项ASPEC 请求被提交给作为第二AMS 的泰国专利局，新加坡知识产权局 (IPOS) 是被选中最多的第一AMS。

从提交 ASPEC 请求到收到第一次审查意见通知书的平均等待时间为8个月，超过 94% 的申请获得授权。

泰国专利局通常能够在 ASPEC 请求发出第一次审查意见通知书后维持8个月的等待期，尤其是当专利申请涉及工程或相关技术时。

通常情况下，泰国审查员会同意第一AMS的检索和审查。

日本专利局（JPO）与泰国知识产权部（DIP）之间的 PPH 试点项目

JPO-DIP PPH试点项目是另一个审查工作产品共享项目，申请人可以向泰国专利局提出请求，以从日本专利局的优先检索和审查中获益。这个试点项目自 2014 年起在泰国启动，最近又延长了两年，从 2022 年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日。进一步延长将取决于两个专利局未来的审查和协议，以确定 PPH 请求的数量仍在可控范围内。

超过 2,800 件 PPH 请求被提交给作为后期审查局的泰国专利局，从 PPH 请求到收到第一次审查意见通知书平均需要 8-10 个月的等待时间。

泰国专利局将接受日本专利局进行的检索和审查工作产品，这使得 PPH 试点计划成为加快实质审查速度的有效途径。与ASPEC计划类似，泰国审查员通常同意日本专利局的调查结果，只会进行补充审查以确保泰国专利申请符合当地要求。

目标专利快速通道计划

目标专利快速通道计划（"快速通道计划"）于 2022 年 6 月 1 日启动，以庆祝泰国知识产权部成立 30 周年。快速通道计划的目的是缩短医学领域的专利申请（12 个月以内）或实用新型专利申请（6 个月以内）的审查周期。

由于快速通道计划是一项有吸引力的提议，因此它具有更高的要求。进入快速通道计划的申请者必须具备详细的资格才能入围。每个月都会指定一个官方工作组专门考虑对快速通道计划的请求。入选快速通道计划的申请将被公布，并且必须在公布之日起规定的时限内完成审查。自实施以来，已有两项实用新型专利申请被选中参与"快速通道计划"。

必须满足以下资格才能入围快速通道计划：

发明/实用新型专利申请仅适用于医学领域，申请人必须能够证明该发明对公众有益并已准备好商业化。

如果是发明专利申请，实质审查请求必须已经提交不少于三个月。

如果是实用新型专利申请，实用新型专利申请和完整的形式文件必须已经提交不少于三个月。

发明/实用新型专利申请必须首先在泰国提交，或者通过泰国受理局 (RO/TH) 提交的 PCT 国际申请进入泰国国家阶段，且不要求外国申请的优先权。

发明/实用新型专利申请的权利要求不得超过 10 项权利要求。

所有交易只能通过泰国 DIP 的电子申报门户进行，并且只能在每月的 1 日至 10 日提交申请。

如果可用的审查高速公路不适合您的专利申请，仍然可以依赖相应国外申请的审查结果，前提是在授权前已经进行了实质审查。虽然它不像专利高速公路那样提供有保证的周转时间，但事实证明，提交相应的授权专利可以为审查员提供很好的帮助，因为他们可以依赖其他专利局以前制作的检索和审查产品。无论如何，每个专利族都是独一无二的。应根据全球或区域专业知识的观点为每个人设计令人满意的起诉策略。

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