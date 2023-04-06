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China: 江蘇省知識産権局、新エネルギー自動車の高品質な発展を支援 セミナー開催

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江蘇省知識産権局が先日、新エネルギー自動車産業の高品質な発展への支援をテーマとしたセミナーを開催した。支局長が議長を務め、新エネルギー自動車産業の専門家、主要企業、研究機関、業界協会、知的財産権サービス機構などからの関係者が出席した。

セミナーでは、江蘇省の 新エネルギー自動車産業の高品質な発展に焦点を当て、当面のリスクや課題、知的財産権関連の問題と需要などを取り上げ、議論が交わされた。専門家からは、政策支援を一層拡大し、共同イノベーションや専利導航、高価値専利の育成、人材育成などを指導・支援することが提案された。

江蘇省は近年、新エネルギー車産業の発展を高く重視している。省知識産権局は今回のセミナーで得られた研究成果をまとめ、企業の需要に適切に対応するために各活動を推進していくことを表明した。

出所：国家知識産権局公式サイト

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