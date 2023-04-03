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中国共产党第二十次全国代表大会是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。习近平总书记代表十九届中央委员会所作的报告，通篇闪耀着马克思主义中国化时代化的理论光芒，科学回答了中国式现代化的时代之问，为新时代新征程党和国家事业发展指明了前进方向、确立了行动指南。

党的二十大报告强调，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，并具体提出“坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略”“加强知识产权法治保障，形成支持全面创新的基础制度”。这些内容都深刻指明，中国式的现代化强国建设需要坚持创新驱动发展战略，需要加快推进新时代知识产权强国建设。

新时代十年来，我国知识产权服务行业特别是专利代理服务，有效发挥了连接创新主体和审查机关之间的桥梁纽带作用，助力提升知识产权创造质量、保护效能和运用效益，有力支撑并推动了知识产权强国建设。中国贸促会专利商标事务所（下称贸促会专商所）作为中国知识产权法律服务行业的重要先行者、开拓者和建设者，通过专业化、市场化、精细化、国际化的知识产权法律服务，为知识产权强国建设作出了应有贡献。

新时代、新气象、新机遇、新要求。以中国式现代化为指引，推动中国特色、世界水平知识产权强国建设，要求知识产权服务行业坚持以提升行业服务能力为核心，以满足创新主体需要为导向，以规范行业秩序为关键，有效融入专利创造、运用、保护和管理各环节，为加快建设知识产权强国提供更加强有力的支撑。为此，我们倡议知识产权服务行业要着重做好以下几方面工作：

贯彻落实创新发展理念，积极推动行业改革转型。要坚持创新发展，深化行业改革，支持规模以上代理机构做专做精，显著提升行业规模和效益；要改革创新人才培养体制，拓宽职业发展路径，提升人才吸引力，增强行业整体服务能力；要改革创新质量管理体系，推动机构提供全链条、专业化、精细化、国际化的高质量服务；要改革创新激励评价方式，鼓励更多代理机构对接国家重大战略需求，为我国企业创新发展和产业转型升级提供更有力支撑。

贯彻落实协调发展理念，促进行业平衡稳健。要着力破解区域间发展不平衡的问题，对市场需求大、服务人员欠缺的地区加大政策倾斜和帮扶支持力度，鼓励规模以上代理机构设立分支，推动区域间平衡协调发展；要着力破解人才构成不协调的问题，在加大基础性从业人员培养力度的基础上，注重加大诉讼型、涉外型、复合型、运营型高端人才培养力度，增强高端服务、高价值服务的供给能力；要着力破解业务趋同化单一化的问题，鼓励和支持机构开展检索咨询、导航预警、资产评估、尽职调查等多元化增值服务和延伸服务。

贯彻落实绿色发展理念，促进行业和谐规范。要倡导行业清风，加大行业监管力度，强化执业法律责任，推动行业服务规范化、标准化、合规化；要不断完善行业自律制度，加大以诚信服务为本的行风建设；要夯实行业自律和自治基础，加大惩戒力度，健全行业诚信档案，加强诚信结果运用，推动市场环境优化；要紧密围绕国家双碳战略，加强服务绿色经济，打造高质量绿色专利，推动经济社会发展向绿色发展转型。

贯彻落实开放发展理念，促进行业国际合作。要深度参与知识产权国际交流合作，积极参与相关规则的制定和修订，努力推动知识产权国际规则朝着合作共赢、包容有序的方向发展；要加大涉外机构和人才培育培养，提高“外向内”“内向外”的专利业务服务能力；要深入研究国际知识产权规则，增强国际化的学术研究能力，充分发挥在国际交流中的作用，提高行业国际影响力。

贯彻落实共享发展理念，促进行业成果普惠。要加大公共服务力度，推进专利信息的挖掘和整理，拓展专利信息的开放深度和广度，实现与经济、科技、金融、法律等信息的共享融合；要着眼于解决从业人员的获得感和幸福感问题，推动全体从业者在共建共享发展中有更多收获，不断增强行业发展动力。

新征程上，贸促会专商所将深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平主席在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会上的视频致辞精神，继续发挥好中国知识产权服务业先行者的示范作用，以中国式现代化为指引，积极探索创新，不断织密服务企业网，扩大国际朋友圈，以自身的高质量发展带动行业高质量发展，有力支撑国家创新驱动发展，努力推动中国特色、世界水平知识产权强国建设。

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