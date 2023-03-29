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摘要：欧盟统一专利法院预计于2023年早些时候开始正式运行，其将为《统一专利法院协议》缔约成员国范围内专利纠纷的解决方式带来重大变化。在惊叹于统一专利法院周密的设计以及充分考虑当事人关切问题的同时，不应该忘记将统一专利法院的设立放在欧盟一体化进程中进行考察，方能准确认识其定位，客观评价其对欧盟一体化的贡献，并预见其可能面对的挑战。

关键词：统一专利法院 欧盟 专利 司法

2022年7月8日，统一专利法院（Unified Patent Court，简称“UPC”）的管理委员会（Administrative Committee）举行了第二次会议，所有缔约成员国（Contracting Member States）和观察员参加了会议。管理委员会确认了一审法院中的地方分院和区域分院的设立，以及专利调解和仲裁中心（Patent Mediation and Arbitration Centre）的组织规则和地点。管理委员会还通过了法院的程序规则和收费表。根据《统一专利法院协议》（Agreement on a Unified Patent Court，简称“UPCA”）第14条，顾问委员会（Advisory Committee）主席向管理委员会提交了将被任命为统一专利法院法官的候选人建议名单，该名单在完成书面程序后将获得通过。根据当前的准备情况，预计统一专利法院将在2023年初开始运作。

统一专利法院是欧盟一体化进程中的重要成果，作为单一专利制度的有机组成部分，其与单一专利一起，有利于促进欧盟内部市场的整合及产品和服务的自由流通，通过创新促进经济增长、实现科技创新战略和保证欧盟的竞争力。要理解统一专利法院设立的重要意义及其制度安排，首先需要对欧盟一体化进程有一个初步的了解。

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