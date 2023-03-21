中国国家知識産権局（CNIPA）の条法司、知的財産権保護司、商標局はこのほど、山東省と江蘇省を訪れ、商標法及びその実施条例の改正について調査、研究を行い、意見募集会を開催した。
意見募集会において、CNIPA条法司の責任者が商標法改正作業の進捗状況を説明した。山東省と江蘇省の市場監督管理局、裁判所、検察院、公安庁、大学、企業、代理機構からの関係者が会議に出席し、意見を述べた。
改正案について、悪意の商法登録に対する規制や、登録手続きの最適化、商標使用義務の強調、監督管理の強化などの内容が評価された一方、商標使用・登録の禁止などに関する一部の条文に対し、実行可能性の観点からさらに明確にしてほしいとの意見があった。
意見募集会の後、CNIPAの商標法律制度改善作業部会の関係者が一部の業界協会、企業を訪問し、企業の商標関連活動の状況と商標関連の法制度に関する企業の需要などについて理解を深めた。
出所：国家知識産権局公式サイト
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