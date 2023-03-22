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根据《二〇二一年中国知识产权保护状况》白皮书，2021年全国地方各级人民法院新收知识产权。

这些不断增长的知识产权案件数量，反应了全国创新主体对于知识产权保护制度的认可度、以及对于利用知识产权保护自主创新成果的积极性不断提高。这也就意味着，当一项产品即将推向市场时，市场主体就更加有必要问自己一句：我的产品有没有侵犯别人专利权的可能？我有没有采取适当的措施预防专利侵权风险的发生？

举例来讲，X公司研发了一种新型保温杯，"发明点"在于保温杯上设置了能够容纳药物的空间（药物仓）和药物释放按钮，用户根据需要，点击药物释放按钮，可以将药物仓中的药物添加至保温杯，在保温杯中形成药物冲剂。

一审案件550263件，审结515861件，其中新收专利案件31618件，相较于2020年，这三项数据分别同比增长24.1%、16.5%和10.8%。随着"加强知识产权保护"的大趋势，有理由相信在刚刚过去的2022年，这些数据还会持续保持高速增长 X公司的老板A先生跃跃欲试：我司的这个保温杯简直是后疫情时代调理身体、养生保健的利器，要尽快推向市场；并且，我们对这个方案申请了专利，并且在专利申请前对这个方案进行了充分的查新检索，查新结果足以证明这个方案是我司研发人员的优秀智慧成果，足够"新"，这么新的技术方案，应该不会有侵权风险了吧？

这种疑问很普遍，但很遗憾，A先生可能还需要听我一言、并且多做一点工作。

如果使用查新检索代替侵权风险排查，或者使用查新检索的思路进行风险排查，有很大的可能会误判侵权风险，导致未经过充分风险排查的产品仓促投入市场，受到竞争对手的阻击。

查新 vs 找全

查新检索，顾名思义，就是要通过专利检索得出某个技术方式是否是"新"的结论，也就是针对技术方案的新颖性、创造性进行检索，以判断技术方案的授权前景。查新检索是在进行专利申请之前的常规步骤，尽可能避免将不具备新颖性或创造性的技术方案提交至专利局，造成资源浪费。

因此，查新检索主要是针对技术方案中"发明点"进行的检索，一般不会覆盖所有有关的技术方案。具体到这个保温杯的例子，查新检索只是证明了在"药物仓"这个创新点上，没有其他人与X公司想到一块去，这个思路是独一份的，我们需要给X公司的创新思路点赞。然而，保温杯不仅仅具备药物仓这一个部件，保温杯的整体结构设计、保温材料、保温杯盖等等，也是保温杯必不可少的组成部分，这些技术方案往往在查新检索中难以涉及，但是在这些方面，也许正潜伏着危险的专利。

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