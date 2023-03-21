ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

中国香港一直是一个努力创新、不断更新变化、积极面向未来的城市。在经济繁荣的背景下，香港知识产权保护体系也日趋成熟，从知识产权的立法到执法，香港独具特色的知识产权体系也已形成。越来越多的申请人咨询在香港专利保护的相关事项。

很多申请人在遇到"是否需要在中国香港寻求专利保护"这一问题时，会有些困惑。而针对这一问题，首先我们需要了解的是：由于专利保护的性质属于"地域性"保护，因此，专利即使已获得国家知识产权局或其他国家或地区的专利授权，但不会自动在香港地区受到保护。换句话说，香港虽然是我国的特别行政区，但不会对已授权的中国专利自动提供保护。因此，根据申请人的需要，如果中国专利想要在香港也享有保护，以阻止他人未经许可而在中国香港制造、使用、销售、许诺销售或进口此专利产品或由该专利方法制备的产品，就需要另外在香港申请注册。

通过此文，让我们一起来了解一下香港申请专利以及 香港申请专利的提交操作流程吧。

一、香港专利分为几种呢？

香港专利类型分为以下四种，即原授标准专利、转录标准专利、短期专利和外观设计专利。

香港原授标准专利申请（original grant patent，OGP）：

香港致力于改革本地专利制度，全面保护知识产权, 促进创科发展。于2019年，香港开始推行原授专利（original grant patent，OGP）制度，使得申请人可于香港直接提交专利申请，无须于香港以外的指定专利当局（即中国、英国和欧洲专利局/知识产权局）提交专利申请，再回港注册，为知识产权创新者的申请者提供便利和更充分的保护。

新修改的香港专利制度主要引入了原授专利制度，为专利申请人开放了直接提交申请的途径，在香港寻求最长为期二十年的标准专利保护，这是现行"再注册"途径以外的另一选择。原授专利申请必须经香港"专利注册处（Patent Registry）"进行实质审查，以确定有关发明是否符合授权条件而被注册为专利。知识产权署署长表示，实施原授专利制度显示香港政府有决心提升香港专利制度，使之与国际社会主流专利制度的做法看齐，提升香港作为区域知识产权交易和创科发展中心的地位。

转录标准专利（Re-registration Standard Patents）：

指经香港特别行政区政府指定专利局（即中国、英国和欧洲专利局/知识产权局）审查、授权后在香港特别行政区知识产权署（HKIPD）获得注册的发明专利，有效期可长达20年。

短期专利（Short-term Patents）：

申请人直接向香港特别行政区知识产权署（HKIPD）提交，经形式审查后获得注册的发明专利，可在申请的提交日期起4年后续期，有效期可长达8年。

外观设计专利（Designs ）：

各种产品的外观设计均可注册，保护产品的外观，可在申请的提交日期起5年后续期，可以续期4次，有效期可长达25年。

申请人可以直接提出香港专利申请或者委托专利代理机构提出申请。

二、香港转录标准专利申请有何程序？

下面让我们来了解一下申请香港转录标准 专利的具体流程：

在中国香港，转录标准专利的批予，是由以下三个专利局/知识产权局（称为「指定专利当局」）所授权注册的发明专利为基础的∶

1. 中华人民共和国国家知识产权局（CNIPA）

2. 欧洲专利局（指定英国的专利申请）（EPO）

3. 英国知识产权局（UKIPO）

在中国香港申请转录标准专利的程序分为两个阶段，申请人须提交下述两项请求∶

第一阶段RECORD（指定专利申请的备案请求，也称为第一阶段登记）：

在指定专利申请，即中华人民共和国国家知识产权局（CNIPA）、欧洲专利局（指定英国）（EPO）或英国知识产权局（UKIPO）提交的发明专利申请，公开后的6个月内，向香港知识产权署办理记录请求手续；

第二阶段REGISTRATION（香港提交注册与授权请求，也称为第二阶段登记）：

在指定专利当局对该申请授权公告后的6个月内，向香港知识产权署办理注册与批予请求手续。

可采用中文或英文提交申请。专利申请表格兼备中、英文版本，可任择其一。如果以中文填写申请表，就该专利申请或其后批予的专利所进行的任何法律程序，也会采用中文进行。如果以英文填写申请表，就该专利申请或其后批予的专利所进行的任何法律程序，也会采用英文进行。

三、香港转录标准专利申请所需要的信息和文件有哪些？

香港转录标准专利申请第一阶段所需要的信息包括：

（以专利表格第P4号提交记录请求）

1. 申请人信息：申请人姓名/名称和详细地址；

2. 发明人姓名；

3. 发明名称（中英文）；

4. 指定专利的具体信息：

指定专利当局、申请号、申请日、公开号、公开日；

5. PCT申请的具体信息（如指定专利的案件类型为PCT申请）：

国际申请号、国际申请日、国际公开号、国际公开日；

6. 优先权信息（如要求优先权）。

香港转录标准专利申请第一阶段所需要的文件包括：

1、基于中国（CN）专利申请提交香港转录标准专利申请：

1.1. 以国际申请（PCT申请）为基础：

PCT公开文本（A1/A2、A3）

306表（如申请人有变更、变址或发明人变名）

CN基础申请的公开文本

1.2. 以巴黎公约申请为基础：

英文的发明名称和摘要

（需要与公开文本上的中文发明名称、摘要完全对应）

CN基础申请的公开文本

2、基于欧洲（EP）申请（指定英国）提交香港转录标准专利申请：

2.1. 以国际申请（PCT申请）为基础：

PCT公开文本（A1/A2、A3）

306表（如申请人有变更、变址或发明人变名）

中文摘要

（需要与公开文本上的英文发明名称、摘要完全对应）

EP申请公报（即European Patent Bulletin）中的相应公开信息

2.2. 以巴黎公约申请为基础：

EP基础申请的公开文本

中文摘要（找同族/翻译）

EP申请公报（即European Patent Bulletin）中的相应公开信息

3、基于英国（GB）申请提交香港转录标准专利申请

3.1. 以国际申请（PCT申请）为基础：

PCT公开文本（A1/A2、A3）

306表（如申请人有变更、变址或发明人变名）

中文摘要

（需要与公开文本上的英文发明名称、摘要完全对应）

3.2. 以巴黎公约申请为基础：

GB基础申请的公开文本

中文摘要（需要与公开文本上的英文发明名称、摘要完全对应）

香港转录标准专利申请第二阶段所需要的信息包括：

（以专利表格第P5号提交注册与批予请求）

1. 香港申请号、公开号、公开日期；

2. 申请人信息：申请人姓名/名称和详细地址；

3. 发明名称（中英文）；

4. 指定专利的具体信息：

指定专利当局、申请号、公告号、授权日等。

香港转录标准专利申请第二阶段所需要的文件包括：

指定专利当局公告的授权专利文件副本；

如申请人与已提交备案不同，还需提供表明申请人请求注册权利转移的声明及支撑声明的文件。

备注：

1. 香港申请一般不核验委托书，当知识产权署认为有必要时，会要求代理机构提供表明代理资格的委托书；

2. 对于转录标准专利，香港知识产权署不进行新颖性及创造性的实质审查；

3. 由于香港不属于PCT条约的成员组织，所以PCT申请不能直接进入香港。

四、香港转录标准专利申请的审查和批予是怎样的形式？

香港知识产权署辖下的专利注册处会在申请提交后进行形式审查，如果该项申请有任何不足之处且为可更正的，则专利注册处会通知申请人在指定期限内作出更正。只要申请符合规定的格式，无不足之处或不足之处已予更正，即可批准为相应的专利。

五、在香港申请专利有何好处？

香港是重要的自由贸易港口城市，任何经过香港海关进出口的产品都将受到注册的香港专利的保护，申请人/专利权人可以通过进行专利海关备案寻求专利保护；

香港是全球最大的资本市场之一，有许多重量级大公司在香港上市，他们很有可能成为专利产品的潜在购买方/被许可方亦或是专利的侵权方；

获得香港专利注册，可以使得申请人/专利权人在消费者、客户、合作伙伴心中建立起很好的信赖感，有利于树立企业形象。

六、总结

以上是笔者基于日常工作的经验，主要针对香港的专利申请（重点介绍了申请香港转录标准专利）以及在香港申请专利的流程和提交申请时有何事项及要求等方面进行了简单介绍，希望为申请人了解香港的专利申请以及重点对于香港转录标准专利的流程、文件要求等事项的了解提供参考。如果以上内容有任何不妥之处，请各位同仁不吝指出和指导。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.