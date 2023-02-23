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《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2022年1月1日正式生效，随着条款逐年生效，区域内各国超90%的商品将实现零关税，有助于进一步推动成员国之间的经贸往来和相互投资。中国和澳大利亚彼此均是对方产品的巨大市场，中国企业寻求在澳大利亚获得商标注册保护的意愿强烈。

一、澳大利亚商标等知识产权法律体系



澳大利亚是英联邦国家，其商标法律制度源于英国，至今已有一百多年历史。澳大利亚是世界贸易组织（WTO）和世界知识产权组织（WIPO）成员国，加入了《保护工业产权巴黎公约》、《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》。根据澳大利亚知识产权局官网公开的资料，澳大利亚目前实施的是《1995年商标法案》（Trade Marks Act 1995）和相关的《1995年商标条例》（Trade Marks Regulations 1995）。澳大利亚于2001年7月11日加入《商标国际注册马德里协定有关议定书》，是纯议定书成员国。中国申请人可以单独在澳大利亚提出商标注册申请，也可以通过马德里国际注册途径延伸到澳大利亚获得保护。

澳大利亚一直在努力修改和完善知识产权立法，澳大利亚《2006年知识产权法修正案》对1990年的《专利法》、1995年的《商标法》、2003年的《外观设计法》以及其他知识产权法律做了大幅修改，还补充了对专利侵权行为的惩罚措施，增加对侵权行为的惩罚性制裁规定，标志着澳大利亚在不断完善知识产权制度的道路上又迈出坚实的一步。近十年，澳大利亚紧跟国际知识产权法律法规变化步伐，多次修改完善知识产权法，先后通过“2012/2015/2018/2020知识产权法修正案”等，给国内外企业和投资者提供了更加完善的法律保障。

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