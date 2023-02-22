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手机厂商从来不会放弃任何一个赛道，如果没有新的赛道，他们也会创造出一个新的赛道展开新的角逐。2022年，他们将重点转移到了折叠屏这个新赛道上。4月1日，华为Mate Xs2率先上市，拉开了折叠屏内卷的序幕。紧接着，小米MIX Fold2在8月、三星galaxy Z Fold4和Vivo X Fold在9月、

荣耀magic Vs在11月以及最近的Oppo Find N2依次上市，自此安卓阵营的几大手机厂商都展示出了自己的折叠屏机型。难道说折叠屏才是手机的未来形态？我们不妨从 专利角度来看看，各个厂家都在怎么做。

我们使用折叠屏或柔性屏作为关键词，检索了上述几家厂商近5年的 中国专利情况。

图1

从图1可以看出，vivo在整体申请量上占有一定优势，可见其在折叠屏领域的研发进行了较多的投入。

图2

再从年度申请趋势来看（2022年 专利申请仅部分公开），vivo在2021年之前整体呈上升趋势，在2021年达到顶峰，这一年申请了超过200件专利。可见vivo对折叠屏专利的申请热情比较持久。在积累了大量专利的情况下，才于2022年推出第一款折叠屏手机Vivo X Fold机型。

而华为的发力时间比较早，于2019年申请了大量相关专利，随后几年申请量逐渐下降。小米反应稍慢，申请量在2020年达到顶峰，且总量逊于vivo和华为。荣耀由于在2020年底与华为分家，所以起步稍有落后，在2021年申请了几十件折叠屏专利。

与其他家大幅增长再回落的趋势不同，oppo在2018年申请少量 专利之后，便不再申请折叠屏相关专利，但是在最近，却推出了其第二代折叠屏OppoFind N2，走出了不一样的道路。而三星产品在国内市场销售反响不高，其专利申请数量也仅是个位数，可见三星在折叠屏方面的投入并不大，但其并不甘心彻底退出中国市场，仍坚持每年更新折叠屏新款机型来吸引客户。

而vivo在2021年具体申请了什么样的专利呢？

图3

从图3的专利分类号分布看出，vivo申请的专利主要集中在H04M1/02这个类别。该类别的含义为电话机的结构特点。也就是说，针对折叠屏这一特点，vivo申请了大量的折叠结构相关的 专利。例如，在某个专利中，公开了一个折叠屏结构，具体结构如下图所示。

图4

图4是折叠屏结构在折叠状态下的剖视图，外侧包括有两个壳体，即图中的第一壳体11、第二壳体12，以及折叠盖13。内侧包括有柔性屏15。折叠状态时，柔性屏15位于第一壳体11、第二壳体12以及折叠盖13的围合区域内。限位条141和142可以是金属、塑胶、树脂或橡胶等材料，在折叠盖13所在一侧表面受挤压时，限位条141和142可限制折叠盖13向柔性屏15的弯折区域的移动量。比如，在折叠屏手机摔落地面时，手机外侧的表面受挤压使得折叠盖13往柔性屏15的弯折区域移动时，限位条141和142承受地面施加给手机的挤压力，使得折叠盖13不再受地面挤压，不再继续往柔性屏15的弯折区域移动，实现保护柔性屏15的效果。

图5

图6

进一步的，图5是折叠屏中第一壳体11示意图，图6是图5中B区域的放大图。从图中可以看出，限位条141在长度方向上交替设置有凸台和凹槽，而第二壳体12上的限位条142也设置有同样的凸台和凹槽，两个壳体上的凸台与凹槽相对应。这样，在折叠屏展开时，凸台与凹槽相互匹配，从而实现柔性屏15的正常展开以及展开时的美观和背部完整性。

可见vivo考虑了只有折叠屏手机在使用时才可能遇到的场景，进而针对该场景对折叠屏的结构进行改进，vivo在折叠屏这一领域的研究相对深入，在未来折叠屏手机中有可能应用该专利的结构。

在安卓阵营不断推出旗舰折叠屏的时候，作为行业风向标的苹果手机貌似对 折叠屏不太感冒，折叠屏相关消息少之又少，难道苹果手机不会推出折叠屏吗？有信息指出苹果在2022年9月公布了一项新专利 1，专利名称为"具有柔性显示屏覆盖层的电子设备"，该专利提出了一种既能最大限度减少损害，又能在损害发生时采取措施的方法，即建议将刚性和柔性区域混合用于显示屏，然后加入自愈元素就能实现苹果所谓的"自我修复"。自愈元素具体来讲包括一层可拉伸的弹性体，可以恢复到原来的形状，类似床垫中的记忆海绵，并在外部施加热、光、电流等。

可以看出，苹果手机并不急于推出一款折叠屏手机。因为其深知折叠屏手机最大的弊端就是产生折痕问题，相信苹果在没有研发出更好的解决方案之前，不会轻易推出折叠屏手机。但是这并不代表苹果对折叠屏没有兴趣，苹果仍秉持其一贯的完美客户体验，不急于抢占先机，选择后发制人，不久的未来，有可能推出一款让人亮眼的折叠屏手机，我们拭目以待。

Footnote

1. https://36kr.com/p/1926025052781312

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