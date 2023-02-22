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欧洲专利局（EPO）宣布将从2023年4月1日上涨官费。在此日期之后支付的任何费用将按新费用收取。由于一些EPO费用可以在到期日之前支付，申请人可考虑是否要在费用增加之前支付官费，从而节省资金。

以下为官费调整前后对比表，方便大家了解此次官费上涨情况：

针对此次官费上涨，在此建议：

1. 申请阶段：

考虑在2023年4月1日或前后提交新的 欧洲申请，或持有在2023年4月1日或之后进入欧洲地区阶段的 PCT申请的申请人，可以通过提前提交此类申请并在费用增加前支付相关费用来节省支出。在费用增加之前支付申请、检索、审查和指定费用将比费用增加之后支付节省195欧元。

2. 授权阶段：

缴纳授权办登费的绝限落在2023-4-1日或之后的欧洲申请，申请人可考虑提前缴纳授权办登费，可节省50欧元。

3. 维持费：

欧洲专利的维持费可在到期日前3个月内支付（第3年的维持费为到期前6个月内）。因此，在2023年6月30日或之前缴纳维持费的申请人（第3年年费的到期日为2023年9月30日）可考虑在欧洲专利局费用上涨之前缴纳维持费。

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