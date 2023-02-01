1月3日，国家知识产权局发布通知，将于2023年1月11日上线新的"专利业务办理系统"。因涉及递交至国知局的文件及费用缴纳，笔者在此进行了汇总，供申请人及专利权人参考！

1、案件提交

"专利业务办理系统"升级期间（1月11日12时至26日0时）：国知局将暂停下发"专利申请受理通知书"，仅仅下发"电子申请待处理回执"。

系统升级完成后（1月26日8时起）：国知局下发文件恢复正常，即针对案件下发"电子申请回执"、"受理通知书"或者"拒收回执"。

为避免系统升级期间提交案件出现异常，请申请人尽量避开此期间提交案件。

2、费减备案

1月9日0时至1月11日12时，专利事务服务系统停止办理费减备案业务。1月11日12时起，可通过"专利业务办理系统"网页版办理费减备案。新"专利业务办理系统"上线后，费减备案只能由申请人自行办理，代理机构将无法进行代办。

3、费用缴纳

1月16日0时至26日8时，网上缴费暂停服务。1月18日至25日，国家知识产权局及各代办处收费窗口缴费暂停服务。在缴费业务停止期间，如急需缴费，可通过银行、邮局汇款缴纳费用。

请申请人及专利权人提前安排缴费计划，尽量减少在1月16日至26日系统升级切换期间缴纳费用，以避免漏缴、错缴等异常情况的发生。

4、预审案件

除以上国知局的通知外，我们另外了解到，1月7日至27日，因新旧系统制作的预审文件不同，部分保护中心通知系统升级期间将暂停接收预审申请。

请申请人尽量避开系统升级期间提交预审案件，避免因衔接失误导致丧失预审机会。最后笔者再次提醒，各位申请人及专利权人合理安排系统升级期间的文件提交及费用缴纳事宜。如对通知中的内容有疑义，可致电010-56571208，笔者会进行详细解答。

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