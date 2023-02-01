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在日本的民事诉讼法中有"征求第三方意见"的程序设计。 2021年日本对专利法进行了修改，其中也涉及该程序。本文简要地介绍现行日本专利法中的专利侵权诉讼"征求第三方意见"的内容和程序，希望对面临日本专利侵权诉讼的中国企业有所启发或借鉴。

二、"征求第三方意见"的背景介绍



众所周知，专利诉讼的判决结果有时会对当事人之外的第三人产生不可忽视的影响，例如，判决结果可能影响到公众对某一法条的内涵和外延的解读，可能影响到当事人所在行业的技术推广应用的成本和可行性。因此，在日本，包括知识产权界在内的法律界人士认为有些案件有必要引入"征求第三方意见"的程序，以最大程度地做出客观和公正的判决。

日本此前的民事诉讼法就有"征求第三方意见"的程序，其中，专利法涉及的"征求第三方意见"中的"第三方"仅指技术专家，而其他的法人或自然人不能作为"征求第三方意见"中的"第三方"。而现行的日本专利法将其他的法人和自然人也纳入了"第三方"的范畴。

三、"征求第三方意见"的内容和程序

以下，简单地介绍现行日本专利法中"征求第三方意见"所涉及的对象、主体、程序、内容等。

目前，"征求第三方意见"只针对涉及发明专利和实用新型专利的侵权诉讼，第三方可以针对涉案诉讼的法律适用、赔偿数额以及其他必要事项提出意见。

"征求第三方意见"的必要条件有2项，其中，第1项规定了东京地方法院及大阪地方法院为第1审的情况，第2项规定了针对东京地方法院及大阪地方法院为第1审的终审判决向东京高等法院上诉的情况，"征求第三方意见"的主体只能是上述情况下的法院。

"征求第三方意见"制度被定位为当事人收集证据的程序之一，法院征求意见需要当事人的申请，也就是当事人请求原则。法院在启动"征求第三方意见"的程序时必须听取其他当事人的意见，此处的"其他当事人"是指请求第三方征求意见的当事人之外的当事人。关于是否启动"征求第三方意见"，法院在具体案件中听取当事人意见的基础上，综合考虑当事人收集证据的困难性、判决对第三人的影响程度等各种情况，判断其必要性。

在日本，涉案当事人可以请求阅览、誊写第三人向法院提交的意见书等。另一方面，该意见书不构成诉讼记录，因此当事人以外的人不能请求阅览、誊写等。

"征求第三方意见"法律程序具有现实意义，在侵权诉讼过程中，有时当事人难以获取必要的相关证据或者认定，这时如果有第三人能够提供相关证据或者认定，则能明显提高案件审理效率并且提高判决的公正性和客观性。现实中，有的技术可能在本领域技术人员看起来是现有技术，但真要获取相关的证据却是困难的。比如，年代久远或者销量极少的实物证据、出版物等。再比如，有时法官难以准确地理解现有技术的细节和边界，如果有了技术专家的举证和解释就容易并且客观多了。

此外，侵权诉讼的赔偿金也是诉讼的重中之重。明面上赢了诉讼，可赔偿金不足以覆盖实际损失的案例比比皆是。当事人也可以利用"征求第三方意见"来让法院支持合理的赔偿诉求。

四、结语



本文简单地介绍了日本专利法"专利侵权诉讼征求第三方意见"的法律程序，中国企业在日本专利侵权诉讼存中如果遇到取证困难、鉴定困难等时，可以考虑使用"征求第三方意见"法律程序。中国贸促会专利商标事务所从1957年开始即从事涉外知识产权代理服务，在帮助中国企业海外知识产权布局与保护方面积累了丰富的经验，可以为此提供专业的服务。

参考资料：

1. 日本特许厅《特許法等の一部を改正する法律（令和3年5月21日法律第42号）》

2. 日本专利法第105条第二项第11款。

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