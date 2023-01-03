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2022年11月28日，《类似商品和服务区分表》再次更新。"酱油制造机"等项目被收录其中。关于申请商标如何选择合适的商品和服务项目，再次成为申请人和代理机构共同讨论的热门话题。本文选取几个实例，力图为新生事物商品服务项目的选择提供一些思路。

我国执行尼斯分类体系，目前使用的是《类似商品和服务区分表》第十一版。《区分表》不仅列出了标准的商品服务项目，还收录了大量"非规范"项目，目的是为了适应新产品的发展速度，尽量满足申请人的权利保护需求。对于绝大多数的商品和服务，都可以在《区分表》中找到对应的名称。申请商标时，如果选择《区分表》中收录的项目，一般都会被国家知识产权局接受。考虑到《区分表》更新比较频繁，还可以登录商标局官网实时查验某项商品或服务项目能否被接受。

实践中，还有一些新生事物没有来得及收录到《区分表》中，这时商品和服务名称的选择就会比较棘手。主要有以下几种情况。

一、 新型"智能"产品

这类产品一般是硬件和软件的组合，硬件发挥着产品固有的功能，软件的作用也举足轻重。对于此类新型"智能"产品，建议在硬件、软件和软件研发相关类别的商品、服务上逐一申请商标。一个典型的例子是"自动化立体仓库"。

立体仓库又称高架仓库，采用多层货架储存货物、用特定的搬运设备进行货物搬运和存储。自动化立体仓库，顾名思义是一定程度上实现了自动化的立体仓库，是由立体货架、有轨巷道堆垛机、托盘输送机系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控系统、计算机管理系统以及其他如电线电缆等辅助设备组成的复杂的自动化系统。其中硬件部分是立体仓库的主要组成部分，而计算机软件则是实现自动化的关键所在。

目前的《类似商品和服务区分表》中没有"自动化立体仓库"这样的项目。为了全方位保护商标持有人的权利，应当对其重要组成部分逐一申请商标。具体而言，既有货架、堆垛机、电缆这样的硬件，也有计算机监控系统等软件。与此关联的，还有计算机软件系统的研发。也正式出于这个原因，近年来在第9类0901群组和第42类4220群组的商标申请数量激增。

二、 功能复杂的综合体

有一些专业性强、功能复杂的综合体，如果针对其组成部分去申请商标，往往不能体现其功能，最终会演变为在其零部件上申请商标，起不到对权利人的保护作用。这时，可以考虑从功能入手，适当突破《类似商品和服务区分表》。

笔者曾经遇到过船舶压载水管理系统上的商标注册问题。船舶空载航行容易倾覆，为了帮助船舶稳定航行，需要在船上装一些海水，这些海水称为压载水。待船舶行驶至目的港口时，要先将压载水排空，再装运货物。压载水中含有大量微生物，可能威胁到目的地海湾水域的生态系统。因此，在压载水排空前，需要利用物理、化学等多种手段对其进行灭活、消毒等净化处理。

我国一个企业研发了非常先进的压载水管理系统，当时在世界范围内处于领先水平。在申请商标时，没有规范的商品项目可选。经过反复与企业技术人员沟通，我们达成共识，认为第11类的水净化装置体现了压载水管理系统的本质属性。但是，这项商品不能体现产品独特的功能。为此，我们向当时的商标局提供了产品介绍资料。最终，商标局接受了"水净化装置(压载水管理系统)"这项"非规范"商品项目。

从这个案例中我们得出的经验是，对于新生事物申请商标，选择商品服务项目不能过度"削足适履"，需要尝试突破，尽量真实地还原商品或服务的本质，并且要体现其独特的功能和价值。

三、 功能单一的新型产品

这类产品结构简单，功能也比较单一，很难套用上述两种思路。在特定的阶段，只能"曲线救国"，在关联程度较低的类别，选择规范的商品服务项目。

电子烟有一个非常关键的部件——雾化器，它的作用是将烟液转化为供人抽吸的气溶胶。可以说，没有雾化器就没有电子烟。很显然，从功能划分的角度，电子烟雾化器属于第34类烟具的范畴。遗憾的是，在相当长的时间内，我国的《区分表》中第34类没有雾化器商品。商标申请人只好在第9类"雾化片"上申请商标，这也是不得已而为之。现在，"吸烟者用口腔雾化器"已经收录到《区分表》中。

对于这种情况，申请人在短期之内选择其他商品项目只是权宜之计，必须高度关注《区分表》的更新，一旦新生事物的名称被收录其中，应当立即启动商标重新注册。

四、 功能划分较细的专业产品

有些商品，功能划分很细，在市场流通中虽然有相同或者类似的名称，但本质有较大的差异，在《区分表》中属于不同的类别。这时，应当深入考察其英文翻译，选择更符合实际情况的商品项目。

提到"叉车"，大部分人脑海中出现的画面是图1这种机械。《区分表》中第12类第1202群组第一项商品就是"叉车"，这项商品的编码是120001，对应的英文翻译是Forklift trucks。很难想象，下面这个"萌萌"的机械竟然是一种卡车（truck）？答案显然是否定的。事实上，Forklift trucks指的是图2这种大块头，英文描述和图片高度一致。那么，图1究竟是什么？是第7类的起重机hoists。仔细研读《区分表》不难发现，第七类的商品主要是各类机器，而第十二类则主要包括了各种运载工具。把握了这一个原则，遇到这种情况就不会出错。

图2

图1

有时，商品通用名称和《区分表》的商品项目描述并不一致，这就需要申请人和代理机构进行更多的思考，以免选错类别。

申请商标时，关于商品服务类别和项目的选择至关重要。如果选错了类别或者商品服务项目，会导致商标无法在合适的领域获得注册和保护。同时，在错误类别注册的商标则因为没有实际使用而面临撤三风险。

尼斯分类的一个基本原则是考量商品和服务的功能用途。上述几个案例也都是从这个角度进行努力。把握了这个原则，可以在一定程度上达到"以不变应万变"，能够处理大多数"非规范"商品和服务的选择。但是，《类似商品和服务区分表》是不断更新变化的，既会有新增，也会有删减，还会有调整。权利人和商标从业人员应当高度关注《类似商品和服务区分表》的变化，及时调整商标布局策略。

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