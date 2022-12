ARTICLE

欧盟于2022年2月14日发布了题目为《知识产权—标准必要专利新框架》(《Intellectual property – new framework for standard-essential patents》1

一、《新框架》的提出背景

欧盟一直是积极的标准必要专利规则制定者,围绕SEP许可的相关问题已开展了多年研究。

2016年4月,欧盟提出,有必要改善SEP许可环境。一方面,要消除与SEP相关的不确定性(例如,标准制定过程中对专利技术评价的各种不确定性,SEP权利行使过程中的各种不确定性风险等);另一方面,要明确FRAND承诺的含义。

随着5G和IoT技术创新的发展,欧盟于2017年发布了政策文件《SEP的EU路径》(《Communication from the Commission to the Institutions on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents》2)。

在《SEP的EU路径》的基础上,欧盟于2021年2月,聚焦于IoT技术的许可市场,网罗了产业界、学界等各方人士的专门性意见,提出了《SEP的许可及评价相关的专家意见报告书》 3。

《新框架》的意见征询是欧盟继2021年11月通过了《欧盟知识产权行动计划》(《Intellectual Property Action Plan》4

从形式上来看,此次《新框架》的意见征询与2020年12月6日美国和英国相继宣布的对SEP和FRAND原则征集的一些评论非常相似。

《新框架》中明确指出了:尽管标准专利持有者承诺了公平、合理和非歧视性的条款和条件,并将他们的标准必要专利许可给了标准专利使用者,但是,一些标准专利使用者发现,标准必要专利的许可制度不透明、不可预测或效率不高。

因此,欧盟表示本次立法提案程序,旨在结合立法和非立法行动,建立一个公平,且能够平衡标准专利持有者和标准专利使用者利益的许可框架。

二、《新框架》的主要内容

此次征集内容主要包括4个大部分:(1)政治背景、问题定义和辅助性检查(Political context, problem definition and subsidiarity check);(2)目标和政策选择(Objectives and policy options);(3)可能的影响(Likely impacts);和(4)更好的监管工具(Better regulation instruments)。

(一)关于政治背景、问题定义和辅助性检查

明确了要解决的问题

《新框架》指出,影响SEP持有者和SEP实现者的主要因素是低效的许可和潜在的实施者。

造成低效的许可的主要原因包括针对SEP的"劫持"、针对SEP的"反向劫持"和"竞择法院(forum shopping)"。潜在的实施者主要包括初创企业和中小企业。这些潜在的实施者可能会选择完全不使用这些SEP,也可能会选择承担与SEP侵权相关的风险,在没有许可证的情况下使用SEP。

这些问题可能会减缓创新步伐,阻碍关键技术的发展,并推迟欧盟初创企业和中小企业的规模扩张。

《新框架》认为这些问题主要源于:透明度和可预测性不足;FRAND条款和条件的不确定性;执法成本高,执法效率低。

指出了欧盟行动的法律依据

欧盟将会依据《过渡联邦法》第114、118和/或103条,采取立法行动;依据《过渡联邦法》第101条(如目前正在审查的现有指南)和第102条TFEU(Treaty on the Functioning of the European Union,《欧盟运作条约》),采取非立法行动。

明确了欧盟行动的实际需要

欧盟行动的实际需要包括:实现利益的最佳平衡;促进欧盟层面的统一;促进单一市场解决方案。另外,由于国家层面的倡议不适用于单一专利,因此还需要在欧盟层面制定关于单一专利生效的倡议。

(二)关于目标和政策选择

关于目标和政策选择,共提出了3点原则:提高SEP的透明度;制定指导原则和/或流程;提高执行的效力和效率。

对于提高SEP的透明度,可以要求披露和更新SEP的一些相关信息以改进关于SEP的公开信息;可以在独立机构的管理和控制下,引入独立的第三方系统对SEP进行重要性评估。

通过制定指导原则和/或流程,明确FRAND的各个方面。例如,澄清FRAND的概念,协商FRAND条款和条件,确定价值链中的适当许可级别。

对于提高执行的效力和效率,可以鼓励进行调解和/或仲裁。

(三)关于可能的影响

提出高效的SEP许可,能够促进关键技术的开发和数字技术的应用,并促进欧盟向绿色经济转型。

许多依赖SEP的标准,对于以下领域项目的成功至关重要:智能制造;智能电网和能源;智能移动;智慧城市;

以及智慧农业。所有这些项目都需要使用先进的数字技术来提高其可持续性(例如,应对气候变化等问题)。因此,更具可预测性的SEP许可,特别有益于初创企业和中小企业的规模扩大。

SEP许可有可能给利益相关者带来一些交易成本。例如,因为"物联网"领域中的新型实施者(包括初创企业和中小企业)更加分散,并且通常缺乏SEP许可方面的经验,所以交易成本可能尤其高。

更高的SEP许可透明度可以带来交易成本的节约。例如,诉讼成本对初创企业和中小企业来说可能太高了,但是一个透明、高效的SEP许可框架可以降低诉讼成本。因此,需要评估政策选项产生的任何新成本和收益,特别需要注意行政负担(例如,关于信息披露或第三方控制的要求)。

(四)关于更好的监管工具

在这一部分主要提出了对影响评估和咨询策略进行监管。

欧盟将基于现有的研究和咨询结果以及未来的公共咨询和利益相关者的活动证据,准备一份影响评估报告。影响评估将考虑:欧洲联盟法院的所有相关判例;多项与SEP相关的研究;影响评估可能存在的证据差距;以及对有针对性的额外数据和/或研究的各种需求。

关于咨询策略,该倡议将考虑收到的关于知识产权行动计划路线图的反馈。而且,欧盟将通过咨询额外的利益相关者,为该倡议提供支持,主要包括:收到的关于证据要求的反馈;公众咨询;针对特定问题对行业参与者进行的有针对性的调查。公众咨询将至少持续12周。主要沟通渠道包括Europa网站上"有发言权"的门户。

三、《新框架》的相关分析

(一)关于立法导向

从《新框架》内容来看,可以初步看出欧盟在SEP透明度方面、SEP评估方面、FRAND条款方面和提高执法效率和有效性方面的立法导向。

在SEP透明度方面,欧盟早在2017年就已呼吁,为了便于公众查询,各标准化组织应该确保其数据库能够提供SEP的最新详细信息。

在SEP评估方面,欧盟此次希望考虑引入第三方机构,来评估SEP的标准必要性。

在FRAND条款方面,欧盟正在考虑制定"澄清FRAND概念的指导原则"、"基于FRAND原则的许可谈判指南"、"价值链中许可级别指南",以进一步明确FRAND条款。

在提高执法效率和有效性方面,欧盟计划为调解、和解和仲裁提供进一步的激励措施。

(二)意图分析

一方面,《新框架》的目的在于创建一种公平、平衡的SEP许可框架,通过在欧盟层面采取相关的行动,以促进欧盟内部的一致性,以实现利益的最佳平衡。另一方面,《新框架》的目的还在于争取在标准必要专利方面的话语权,以及实施标准必要专利等战略。

四、结语

当前,全球范围内正处在专利许可规则和许可模式构建的重要阶段。欧盟连续十余年针对SEP的工作研究,充分体现了欧盟对SEP工作的重视程度。后续,我们将持续关注欧盟对SEP工作的政策动态。



