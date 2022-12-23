ARTICLE

China: 探秘哈利波特的魔法棒是如何施咒的——专利文献的检索和阅读

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

环球度假区是广受大众欢迎的主题公园，具有七大主题景区，其中倍受欢迎的一个景区就是哈利·波特的魔法世界。在哈利·波特的魔法世界里，哈迷们前往霍格沃茨城堡探寻魔法秘境，进入一个惊险刺激又妙趣横生的魔法世界！在景区中，游客们只需要购买一根魔法棒，就可以马上变身为一名魔法师，隔空移物、意念控制等超能力皆可信手拈来。游客在橱窗外隔空挥舞魔法棒即可施放"魔法技能"，橱窗内的展品就会随之启动，例如闭合的花苞快速绽放成一朵鲜花，静止的羽毛笔会开始自动写字。

魔法师速成法也引发了众多游客的好奇猜想。why and how？例如，在知乎网站上，就有人提问，环球影城的魔法棒是神马原理?

图源：知乎截图

热心的"魔法师们"也给出了各种答案，众说纷纭。

有人答复：应该是有人在暗处操作，并不是真的魔法棒效果，你用魔法棒，他就在后面按一个按钮，然后就动了(感觉不太靠谱)还有答复认为"魔杖上有红外线"（"酷炫闪爆的遥控器~~~"）。

到底这些答案是否正确，笔者要一探究竟。

首先，笔者斥巨资购买了一支专属魔法棒，购买过程中，询问："这个魔法棒魔力会不会消失"？得到的答案是"魔法棒的魔力永远不会消失"。

从这一点推理，魔法棒是不具备电源的。如果一个魔法棒需要充电，那确实是没有任何神秘感可言了。

接着，笔者在佰腾网进行了检索，发现了环球城市电影有限责任公司的两项相关专利，其中的一项发明专利已经授权，授权公告号是CN105122184B，发明名称是"用于追踪无源指挥棒和基于检测的指挥棒路径启动效果的系统和方法"。

除佰腾网外，大家也可以在其他常用检索网站上进行专利检索，这里推荐以下网站供参考使用：

中国及多国专利查询网，可以查询中国国家知识产权局、欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅、美国专利商标局受理的发明专利申请及审查信息。该网站信息更新及时，存在的一个小问题是，目前笔者只能从该网站下载图片形式的文件，未探究到下载整个专利文件的途径。

SooPat，普通会员可以进行中国专利的检索和下载，还有专利分析功能。目前该网站类似于佰腾网，免费提供简单检索功能，但是对于高级检索功能（表格检索）则需要购买会员。

欧洲专利检索网，笔者认为，欧洲专利检索网是非常实用的网站，可以检索中外文件，还能检索欧洲申请的审查过程，检索过程简单便捷，下载文件方便快速。还有重要一点，不收费哦。

WIPO，这也是笔者常用的网站，包含各国专利文献，值得推荐。同样不收费哦。

中国专利公布公告网

专利信息服务平台

下面我们就从这篇发明专利着手，解开环球影城的魔法棒的神秘面纱。

为了更好地阅读这篇专利文献，首先来了解专利文献的组成部分。通常发明专利的授权文本包含扉页、正文和附图。

扉页为单页，记录了发明的著录项目，包括发明的一些基本信息，例如申请日、专利权人、发明人等信息。

扉页中还包括摘要，对于有附图的专利，还包括摘要附图。

对于发明专利的正文部分，通常将其划分为说明书（包括五部分：技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式）和权利要求。

要想快速了解一个专利的技术信息，推荐首先阅读专利的说明书摘要，如果有摘要附图的话，可以结合摘要附图阅读。

该专利的说明书摘要如下：根据本实施例的系统100包括工作以将电磁辐射发射进有效表演区域116的电磁辐射的源102。系统100还包括感测装置104，感测装置104工作以接收从放置于有效表演区域116中的物品126的反光材料120被反射之后的电磁辐射并且可操作以便基于接收来自一系列的物品位置140的反射的电磁辐射而生成数据。此外，系统100包括控制器106，控制器106工作以处理由感测装置104生成的数据从而确定一系列的物品位置140是否和存储的手势相关联并且在一系列的物品位置140和存储的手势相关联时输出控制信号以启动效果108。

在了解了该专利申请的说明书摘要的前提下，对于非专利行业人士，一般推荐阅读说明书的具体实施方式部分，在该部分中，可以完全了解专利方案的原理、组成部件、工作方式等方面的细节。

参照摘要附图，笔者将魔法棒的原理说明如下。

该专利的摘要中提到的物品126就是指代魔法棒，而魔法棒最核心的部件是魔法棒的尖端的反光材料120。

图中的系统100也就是代表环球影城的一个魔法区场景，该魔法区中主要包括发射器102、感测装置104、控制器106和效果装置108。

整个系统100在指挥棒上没有任何有源特征的情况下就能工作。

也就是，魔法棒不包括陀螺仪、光发射器、射频发送器或者任何其它功能部件，它是无源指挥棒。

下面介绍魔法棒如何在魔法区中进行施法的过程。

发射器102工作以发射电磁辐射来使表演区域116笼罩在电磁辐射中，用光束114表示电磁辐射。

发射器102所发射的光束114的频率与指挥棒122上的反光材料120的材料是对应的。

魔法棒的反光材料120可反射光束114以将电磁辐射朝向感测装置104反射回来从而由系统100识别反光材料120的位置。

然后这个位置信息可以被控制器106使用来确定是否应该启动效果装置108，例如使效果装置108的假花128移动。

在操作中，感测装置104用于检测从反光材料120反射的光束114并将与检测相关联的数据提供给控制器104用于处理。

控制器100可在短期许多次地控制执行发射光束114并基于反射光来确定反光材料120的位置的过程以便识别反光材料120的一系列的位置，进而确定反光材料120已经移过的路径140。

一旦路径140已经被检测，控制器106确定路径140是否与控制器106中存储的效果装置180的启动路径142（参照下方的图2）对应。

例如，如果识别的路径140与存储的启动路径142对应，则控制器106可启动效果装置108，以使得花128进行移动。

这给出了游客正在魔法般地使花移动或生长的幻象。

通过本专利文献的说明书中披露的上述内容，大家应该都已经获知了魔法棒的奥秘。

对于非专利行业人士而言，专利文献最难阅读的部分就是权利要求部分，因为权利要求是对技术方案的抽象概括，其通常是高度概括的。专利的保护范围，以授权权利要求为准。在判定他人产品或方法是否侵权时，也以目标专利的权利要求的内容为依据。因此，权利要求书是专利的核心。专利的独立权利要求包含了解决技术问题的所有必要技术特征，因此，通过阅读独立权利要求，可以准确地理解一个专利的技术实质。

在阅读了说明书的基础上，相信非专利人士也能够读懂权利要求的方案。牛顿曾说过"如果说我比别人看得更远些,那是因为我站在了巨人的肩上"

据世界知识产权组织统计，专利文献记载了人类90%以上的新技术信息。许多人们困惑的谜题和难题，可以在专利文献中探究到答案。笔者在本文中通过对魔法棒的专利检索和分析，一方面希望能够解答大家对魔法棒的诸多疑问，另一方面也希望能够对非专利人士检索和阅读专利文献有一点指导作用。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.