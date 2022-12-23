海外商标注册需要及时了解各个地域的商标保护制度，方能更好地保护商标权利。今天笔者就跟大家聊一聊此前朝鲜商标法的修订内容。

朝鲜商标法已于【2022年6月30日】进行了修订，修订内容已于【2022年9月1日】在朝鲜生效。

根据修改后商标法第9条，所有商标注册的有关程序需要全部通过电子系统进行递交，相关文件扫描件可通过邮件进行递交。

除此之外，笔者总结了相关时限方面的变化如下：

如上表所示，多种类型的案件期限都进一步缩短，虽然在一定程度上要求申请人有更快的反馈速度，但同时也可在一定程度上加快商标注册审查程序，有利于商标尽快获权。

最后，朝鲜商标注册申请的最新官费不久就会公布，让我们持续关注吧。

希望大家能够及时关注各国/地域的商标保护制度，从而更好的保护自己的权益。

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关键词： 朝鲜商标法,商标权利,商标法,知识产权

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