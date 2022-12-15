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专利布局规划的实体性关键点主要体现在三个方面：规划角度、基本要素和组合模式。企业专利布局规划应符合实体性要求，实体性要求包括专利布局的规划角度完善、专利布局的基本要素合理、专利组合应用得当。以下根据进行专利布局策划时的一些心得和体会，分别阐述上述三个实体性关键点。

一、规划角度完善

专利布局规划应从多角度进行：

针对于企业自身产品和技术的专利布局是基于企业的总体发展战略的规划角度；

针对业内前瞻性技术的专利布局是基于行业发展趋势的规划角度；

针对竞争对手制衡的专利布局是基于市场竞争的规划角度。

完善的专利布局规划角度使企业的专利布局避免方向性的缺失。

从自身产品和技术保护的角度来看，基于专利分析获得的技术重点、技术热点、技术空白点和风险防范点是专利挖掘布局的重点，针对产品本身的专利挖掘是专利布局的主要手段。

基于自身产品和技术保护的角度进行的专利布局要求全面性、重点突出和深入落实。

全面性体现在挖掘事项无遗漏，对自身产品和技术的全覆盖，同时秉承以终为始的理念，预先考虑专利保护可能用到的专利组合模式进行挖掘。

重点突出体现在根据自身产品涉及的多个技术点的重要程度对需要重点布局的技术点进行遴选。

最后，对重点技术点进行深入落实和挖掘。

从行业发展的前瞻性角度来看，专利布局规划应考虑到提前布局、持续布局和产品化布局。企业根据 专利信息和非专利信息的分析获取行业技术发展的趋势，伴随自身的研发进程，在技术方案设想阶段进行提前专利布局，在技术方案逐渐成型的过程中进行持续的专利布局，并在技术方案成型后进行产品化专利布局。总之，从行业发展的前瞻性角度进行专利布局为企业自主研发技术的保护提供了时间上的优势和保障。

在前瞻性角度布局时也需要考虑大的时代背景，例如，当前大数据以及人工智能的飞速发展对很多行业都产生了或多或少的影响，越来越多的国家已经从国家战略的高度来考虑这个问题，行业的发展与科技发展的时代背景息息相关，因此在从行业发展的前瞻性角度进行专利布局规划时应同时考虑科技发展的时代背景。

从竞争对手制衡的角度来看，企业在进行专利布局规划时应首先对竞争对手进行分析，研究企业自身相对于竞争对手的优势技术、劣势技术和共同空白技术，以确定出企业可能要重点聚焦突破的技术，围绕该技术进行重点布局。

此外，考虑到对竞争对手的制衡，企业 专利布局时应增加专利对竞争对手的限制，对竞争对手的限制主要从未来技术发展趋势预测、核心专利的改进和竞争对手的产品/专利布局漏洞三方面来考虑专利布局。当然，为了避免侵犯竞争对手的权利，对其专利技术进行规避设计也是企业专利布局时不可忽视的角度。

此外，随着经济全球化的到来，企业的专利布局在考虑制衡竞争对手的同时，也应考虑与竞争对手合作，这是可能的，甚至是必要的。实际上，目前世界上真正很有竞争力的产品，几乎不可能没有与竞争者合作的成分，IBM把自己的创新称为"合作创新"，用意也在此。因此，针对竞争对手的相应的专利布局也可能在未来合作过程中起到相应的作用。

二、基本要素合理

专利布局规划的基本要素包括专利布局的时间、专利布局的市场（地域）以及专利布局的方式。合理的专利布局基本要素使企业的专利能够真正在时间、空间上体现出其对企业经营的价值。专利布局的时间规划主要考虑两方面因素：

第一，技术研发与专利布局时间上的关联性，主要体现在专利组合的较早的优先权日与产品的研发或上市等时间上的合理安排，这种时间上的安排目的在于，更早的优先权日以及在研发早期就开始的持续性的专利布局会对竞争对手造成一定的阻碍，同时避免产品已上市却还未进行专利保护的尴尬。

第二，专利组合中各个专利在时间上的关联性，主要体现在核心专利及其关联专利在时间上的合理安排，这种时间上的安排目的在于实质、有效地延长企业核心技术的"实际保护期限"。

专利布局市场是布局规划的另一基本要素，其主要体现在对目标市场地域的选择，地域的选择主要考虑四方面因素：企业整体市场品牌战略、竞争对手所在的区域以及竞争对手的目标市场、产品和技术的主要发展区域以及各个国家和地区的知识产权保护环境。

专利布局的地域考量，主要为了协助企业达到开拓市场、遏制竞争对手等商业上的目的。

专利布局方式根据各国专利制度的不同而不同。举例来说，美国有专利临时申请制度，因而在中国和美国布局专利时就要考虑专利类型的差异。有的国家专利可以保护计算机程序和商业方法等，因而在不同国家布局专利时要考虑到可以保护主题的不同类型。除此以外，各个国家和地区在申请文件的构建、可构建专利组合的制度（优先权、分案、继续申请等）以及专利申请制度（流程、费用、公开、快速审查、修改等）等方面都有各自的特点，企业在专利布局规划时应考虑上述不同，选择不同的专利布局方式。

三、组合模式得当

专利组合模式是专利布局规划的重要内容，专利组合模式包括纵向布局和横向布局。纵向布局包括产业链的延伸、技术领域的延伸等；而横向布局包括技术本身的延伸（技术向产品、工艺、应用、材料、设备的延伸）。具体来说，笔者根据以往协助企业进行专利布局规划的经验总结出以下五种专利组合模式：

第一，基础+改进方案，布局解决一个技术问题的纵深方向的技术方案；

第二，并列/替换方案，布局解决一个技术问题的所有技术方案；

第三，多技术点/多技术角度保护式：从不同角度来布局技术方案；

第四，上下游延伸式，针对技术方案延伸到材料、产品、专用设备等的布局；

第五，基础+应用领域拓展，考虑到对技术方案的应用领域而进行的布局。

什么样的 专利组合模式对于企业来说是得当的？这需要以专利组合是否最终对企业的商业经营有好的效果为标准进行评估。

专利组合模式的评估可以考虑以下六个角度：

第一，重点产品或核心技术是否展开了专利组合设计；

第二，重点产品或核心技术是否从技术本身、产业链上下游以及竞争对手的技术保护上考虑；

第三，专利组合设计在技术关联结构方面考虑是否完整或者说是否存在明显遗漏；

第四，专利组合设计的效果是否达到，专利之间的组合对核心技术/系统部件的保护范围贡献、权利稳定性、可规避型、侵权覆盖等产生显著改善；

第五，专利组合设计在时间上是否具有持续性，专利组合设计中的各专利之间在时间维度上的衔接是否合理；

第六，专利组合设计的地域、国别是否选择恰当。

总体而言，完善的专利布局规划角度使企业的专利布局避免了方向上的缺失，合理的 专利布局基本要素使企业的专利能够真正在时间、空间上体现出其对企业经营的价值，得当的专利组合模式是企业商业经营能够取得良好效果的可靠保障。

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