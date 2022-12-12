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《商标法》第十一条第一款第（七）项规定，带有欺骗性，容易 使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标 使用。其中比较常见的情况就是商标由缺乏显著特征的元素构成，例 如通用名称，即便是添加了其他具有一定显著特征的文字或进行了细 微的改动，可能使整体具有了显著性，但是仍然可能具有欺骗性，容 易使相关公众对商品的内容、功能、用途等特点导致误认，从而构成 《商标法》第十条第一款第（七）项规定的情形。本文拟从这个问题 入手，探讨与通用名称近似的商标可能具有欺骗性从而不能获得注册 的问题。由于化学医药类的商标常常有可能使用化学物质名称作为商 标的一部分，因此，本文主要选取此类商标的相关案例予以研究。

首先，要认定商标是否具有欺骗性，离不开"相关公众"这个概 念。《巴黎公约》 第六条第五款明确规定，"违反道德或公共秩序， 尤其是具有欺骗公众性质的商标得拒绝注册或是使之无效。"《最高人 民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中规定"第 四条 商标标志或者其构成要素带有欺骗性，容易使 公众对商品的质 量等特点或者产地产生误认，国家知识产权局认定其属于 2001 年修 正的商标法第十条第一款第（七）项规定情形的，人民法院予以支持。" 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中关于"欺骗性"认定中规定" 公众基于日常生活经验等不会对诉争商标指定使 用的商品或者服务的质量等特点或者产地产生误认的，不属于商标法 第十条第一款第（七）项规定的情形"。

那么，何为"相关公众"？《最高人民法院关亍审理商标民事 纠纷案件适用法律若干问题的解释》中，对相关公众定义如下："第 八条 商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务 有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营 者。"也就是说，商品服务的类别是判断"相关 公 众"范 围 的 常 见 考 量 因 素 之 一。 通过明确商品服务类别可判断其所属 行业、分配渠道及价值用途，进而确定"相关公众"范围。如重型 机械的"相关公众"主要是该领域内生产工厂与使用设备的建设施 工单位，而服装、食品等快消商品的"相关公众"则为普通消费者 和营销环节的经营者。" 1 对于第 3 类的化妆品、第 30、32 类的食 品饮料类商品的"相关公众"应为普通消费者和营销环节的经营 者。而第 5 类的药品，还应涉及医护、药剂、病患人员。比如，在 "无锡济民可信山禾药业股份有限公司诉国家工商行政管理总局商 标评审委员会异议复审再审行政判决书"中，最高人民法院认为 "前述商品均为用于疾病预防、诊断和治疗的药品,故本案相关公众 包括可能或实际使用前述类别药品进行病患预防、诊断和治疗的医 护、药剂、病患人员,以及经营销售前述类别药品的相关经营人 员。"而考虑到第 5 类医药类的相关公众，即医护、药剂人员等具有 专业的医药知识，而病患人员也一般都具有一定的医药常识，因 此，一个与通用名称近似的商标使用在第 5 类的医药类商品上，对 于熟悉该通用名称的相关公众而言，是极易导致对商品内容、功 能、用途等误认的。下面，笔者将从相关公众的角度，从商标与通 用名称近似程度的高低以案例说明分析导致欺骗的可能性

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