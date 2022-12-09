China:
全国知的財産権法制交流セミナーが北京でオンライン開催
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11月24日、2022年度全国知的財産権法制交流セミナーが北京でオンライン開催された。近年の知的財産権法制に関する活動の総括と分析が行われ、次の段階の重点的な任務が討議された。国家知識産権局（CNIPA）何志敏副局長がセミナーに出席した。
何副局長は、知的財産権保護と公共利益擁護の均衡を図り、知的財産権法制度の整備推進、立法活動の質の向上に努めるよう要請した。
国家知識産権局・条法司の責任者が知的財産権に関する法制活動の状況を報告し、上海や浙江、湖南、武漢などの知識産権局の責任者が地方の知的財産権立法をめぐって、それぞれの経験、成果を説明した。国家知識産権局の関連部門と各地方の知的財産権管理当局からの関係者がセミナーに参加した。
出所：中国知識産権資訊網
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