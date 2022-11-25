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根据 《专利审查指南》 的相关规定，一件专利申请包括两项及两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。对于分案申请，《专利审查指南》中要求：一、分案申请应当以原申请（第一次提出的申请）为基础提出；二、分案申请的类别应当与原申请的类别一致；三、分案申请应当在请求书中填写原申请的申请号和申请日，对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，还应当在原申请的申请号后的括号内填写该分案申请的申请号。

分案申请是一种特殊的专利申请。在分案新申请递交流程实务中，有哪些需要特别注意的事项？本文将以发明专利申请为例，围绕分案新申请递交流程中的几个主要注意事项，逐一展开介绍。

一、分案申请的递交时间

分案申请应当在规定的时间内递交。分案申请递交时间不符合规定的，审查员会发出分案申请视为未提出通知书，并作结案处理。

根据 《专利法实施细则》 有关规定，一件专利申请包括两项及两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在细则第五十四条第一款规定的期限届满前，提出分案申请；专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。在实务中，常见的可以递交分案申请的时间有哪些呢?

1、主动分案

1） 申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起2个月期限 （即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。 解释一下，《专利审查指南》这里所说的"办理登记手续的期限"，指的是办理登记手续的官方期限，而不是实际办理登记手续行为的日期；也就是说，提出分案申请的期限是在原申请收到授予专利权通知书之日起2个月内，在此期间，如果先行办理了办登手续，提出分案申请的期限不受影响。

2） 原申请被驳回的

原申请已发出驳回决定的，在申请人收到驳回决定之日起3个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请。申请人没有提出复审请求，提出复审请求的期限届满之后，不能提出分案申请。如果申请人在规定的期限内办理了恢复权利请求的手续，并且获得了批准，复审请求得以受理，可以提出分案申请。 提出复审请求之后，以及申请人收到复审决定（维持驳回决定）之日起3个月内，可以提出分案申请。对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。

3） 原申请被视为撤回的

原申请收到视为撤回通知书的，在恢复权利的期限届满之前，可以提出分案申请。

4） 已提出过分案申请的

申请人自己主动针对分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍按照原申请为基础计算。

2、被动分案

因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出第一次提出的申请存在单一性的缺陷，提出分案申请的递交时间按照第一次提出的申请（原申请）为基础计算。

因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础计算。

二、分案申请的申请人和发明人

提出分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同；针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当与该分案申请的申请人相同。不符合规定的，审查员会发出分案申请视为未提出通知书。分案申请，如需变更申请人，须办理著录项目变更手续。

分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。针对分案申请提出再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中的部分成员。不符合规定的，审查员会发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员会发出视为撤回通知书。

三、分案申请的一些其他事项

1、提出实质审查请求

分案申请提出实质审查请求的期限，从原申请日起算；如果分案申请递交时这个期限已经届满，或者离期限届满不足2个月，可以在分案申请递交日起2个月内，或者自收到受理通知书之日起15天内补办手续。分案申请提出实质审查请求的，需要注意向申请人询问，确认在提出实质审查请求的同时，是否提出延迟审查的请求。

2、其他文件

根据专利电子申请有关事项业务通知，对于分案申请，申请人在提出电子申请时无需提交原申请的申请文件副本或者原申请国际公布文本的副本。

因审查员发出分案通知书或审查意见通知书中指出分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，专利局简化了再次提出分案申请的手续，即可以不用提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。

四、结语

分案新申请递交流程看似常见普通，但需要关注的事项不少，实务中尤其要注意分案申请的递交时间 、分案申请的申请人、需要在发明专利请求书中标明分案申请的原申请号；如果有针对的分案申请，需要标明针对的分案申请号，确保分案新申请能够正常、顺利地递交专利局。

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