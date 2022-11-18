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商标是一种用于区分商品和服务来源的标识。形形色色的商标充斥在人们的生产和生活中，如产品包装、杂志彩页和视频广告等，给我们的购物和消费提供了参考。

在中国，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。那么，就让我们从各种商标示例中开始打开 商标世界的大门吧。

中文文字商标

国酒茅台和洋酒人头马首当其冲，你喝过吗？

（中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司，33类，"酒"商品）

（埃·雷米马丹公司， 33类，含酒精的饮料(啤酒除外)商品）

英文文字商标

国货百雀羚和迪奥不甘落后，姐妹们"剁手"吗?

（上海百凤投资有限公司，3类，化妆品等商品）

（克里斯蒂昂迪奥尔香料公司, 3类，化妆品等商品）

图形商标

还记得当年的麦叔叔和老爷爷吗？

图形商标更容易表现颜色呢！

（麦当劳公司，29类，油炸土豆片等商品）

（肯德基国际控股有限责任公司，29类肉等商品）

三维标志

巧克力和香水选哪个？

成年人不需要选择，我都要！

（费列罗有限公司，30类巧克力等商品）

（克里斯蒂昂迪奥尔香料公司，3类香水等商品）

集体商标

日常生活中常见的一些品牌，他们是有组织的！

证明商标

都是好吃的呢！你尝过吗？

颜色组合

你熟悉这些颜色组合吗？

（壳牌品牌国际股份公司，37类车辆加油站服务等）

（株式会社罗森，43类，咖啡馆等服务）

声音商标

不自觉的哼唱起来吧！

除了这些基本的商标，还有哪些新型的 商标形式呢？

气味商标---就是以某种特殊气味作为区别不同商品和服务项目的商标。目前，这种商标仅在个别国家被承认，在我国尚不能注册为商标。

你童年记忆中的橡皮泥是什么味道的呢？

孩之宝旗下子品牌培乐多彩泥是由面粉、硼酸和矿物油制成，主要面向3岁以上的儿童，据称全球已有超过75个国家销售培乐多彩泥。孩之宝将彩泥的香味注册成为了气味商标。孩之宝气味商标的描述为"一种甜甜的、略带麝香味、像香草味的香味，带有轻微的樱桃味以及咸味小麦面团的天然气味"的独特气味。孩之宝的全球营销副总裁也曾表示"培乐多化合物的气味一直是童年和乐趣的代名词。通过对这一标志性气味进行正式注册，我们能够保护品牌和粉丝在未来数年间的宝贵联系。"

位置商标---一般认为是指位于其指定使用的商品的特定位置，由立体形状、图形、颜色或以上要素的组合所构成的可视性标识。

每个女生都想要拥有一双红底鞋！

由法国同名设计师创立于上个世纪90年代的奢侈品牌Christian Louboutin因红底高跟鞋而风靡全球。与此同时，为保护其"使用在鞋底位置的红色"商标，Louboutin在世界各国也一直不遗余力。"红底鞋"商标通过马德里延伸注册，在中国最终核准延伸保护。当然，这枚商标在中国的获准注册之路走的并不轻松，也不具备普遍的代表意义。

味觉商标---通过味觉进行识别的商标。由于味觉是食物和饮品本身的特点，通常不被消费者认为其可以识别特定的出处，但理论上不能绝对排除味道经长期使用可能获得的显著性。也许我们记忆中的那些味道，在不久的将来也可以注册成为商标了。

触觉商标---通过触觉纹理进行识别的商标。像一些特殊的布料和材料，具有不同的触感和纹理，会带给人不同的触觉体验。这些触觉感受，也可能会当成商标注册呦。

此外，还有像动态 商标和全息图商标等新型商标形式的出现，等待大家逐渐去解锁。虽然在非传统商标的申请上，要比普通商标的申请难度更大，困难更多，但是商标类型多元化已经逐渐成为趋势。新的品牌创造者在逐渐的推陈出新中，使自己的品牌脱颖而出。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.