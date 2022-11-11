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2022年10月16日至10月22日，我党召开了中国共产党第二十次全国代表大会。会议期间，反垄断这一话题不断被提及。不论是在二十大报告、二十大代表的发言还是司法、政府部门传达二十大精神的会议中，都不断出现"加强反垄断和反不正当竞争"的字眼。这也释放出一个重要信号——在未来的很长一段时间内，反垄断仍将是政府部门关注的一大重点。本文将对二十大期间反垄断与竞争保护相关议题及内容进行整理，以供大家对未来政策方向有更准确的把握。

一、二十大报告：加强反垄断和反不正当竞争

继2020年底中央政治局会议提出"反垄断和防止资本无序扩张"后，"加强反垄断和反不正当竞争"再次写入二十大报告，并将竞争与反垄断提到了更加重要的位置。二十大报告强调："加强反垄断和反不正当竞争，破除地方保护和行政性垄断，依法规范和引导资本健康发展。"

在"全国统一大市场"方面，二十大报告强调："支持中小微企业发展。深化简政放权、放管结合、优化服务改革。构建全国统一大市场，深化要素市场化改革，建设高标准市场体系。完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境。健全宏观经济治理体系，发挥国家发展规划的战略导向作用，加强财政政策和货币政策协调配合，着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。"构建"全国统一大市场"与反垄断息息相关，反垄断执法中对消费者权益的保护、对各类限制竞争行为的规范、对经营者集中的反垄断审查在构建"全国统一大市场"、完善市场准入、公平竞争制度方面起到重要作用。

对于这两年反垄断执法重点关注的数字经济领域，二十大报告提到："加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系。" 1

二、最高院、最高检：加强反垄断和反不正当竞争司法，积极开展反垄断公益诉讼

10月19日，二十大新闻中心举办第三场记者招待会。最高法院贺荣副院长在回答关于"加强知识产权司法保护"的问题时介绍，"人民法院坚持严格依法保护知识产权，有力服务创新驱动发展和科技强国建设。出台涉及植物新品种权、商业秘密保护、惩罚性赔偿等司法解释，依法保护发明创造和创新主体合法权益，服务高水平科技自立自强。严厉打击假冒伪劣、套牌侵权等违法犯罪，促进种业自主创新。出台意见服务建设全国统一大市场，加强反垄断和反不正当竞争司法，维护公平竞争的市场秩序。依法审理电商平台"二选一""大数据杀熟"等案件，不断加强对新就业形态劳动者和消费者合法权益的保护，促进数字经济、平台经济规范健康发展。" 2

此外，在二十大召开前夕，10月15日最高检发布了前三季度全国检察机关主要办案数据，并表示"依托公益诉讼检察职能，积极稳妥开展反垄断领域公益诉讼，重点关注互联网等民生保障领域，不断增强市场活力，营造公正有序的市场竞争环境。" 3反垄断公益诉讼的推广，能够更有力地保障受到垄断行为侵害的民事主体的权益，也会激励广大经营者，更加重视反垄断法合规。

三、二十大代表：加强反垄断、反不正当竞争司法，强化数字治理，服务保障经济高质量发展

二十大代表、北京知识产权法院党组成员、副院长宋鱼水在接受采访，回答"如何当好知识产权'守门人'"时回答到：

"加大知识产权司法保护力度，对于保护和激励创新、优化营商环境、建设统一大市场具有不可替代的重大意义，知识产权法院作为知识产权保护的桥头堡起到越来越重要的作用。当好知识产权"守门人"，北京知识产权法院从以下几点开展工作：

一是坚持党对司法工作的绝对领导，以习近平法治思想为指导，贯彻落实中央的知识产权治理政策，坚定司法为民的初心使命和干事创业的信心决心。有了正确方向的判断，就可以精准识别需要解决的问题，最终达到我们的目的，实现政治效果、法律效果和社会效果的统一。这是我们信心百倍的原因。

二是坚持服务大局，积极发挥保障创新和服务发展的职能作用。加强涉及专利、技术秘密、植物新品种等技术类案件审理，持续提升核心技术、粮食安全等重点领域知识产权保护水平；坚持以完善和维护诚实守信的商标注册和使用秩序为导向，注重对老字号、驰名商标以及其他合法在先权利的保护，引导和鼓励企业通过商标使用积累市场声誉；准确把握作品认定标准和界定权利边界，加大对文化创作者的权益保护，为践行文化自信提供了有力的司法保障； 加强反垄断、反不正当竞争司法，强化数字治理，服务保障经济高质量发展；依法平等保护中外权利人合法权益，逐步成为国际知识产权纠纷解决"优选地"。

三是坚持改革创新，加强智慧法院建设。贯彻落实立案登记制，推进繁简分流和多元化解，借助信息化提升效率，与国家知识产权局建立信息对接，实现专利行政案件的全流程网上审理；成立由14名两院院士组成的创新保护专家委员会，推动形成"院士导航、专家引领、技术调查官支持、多方辅助参与"的全方位技术事实查明机制；发布一系列诉讼便利化手册，这些资料为当事人在类型化案件中充分举证提供了有力的参考，有助于打造国际一流的市场化、法治化营商环境。

四是坚持首善标准，加强高素质法治人才队伍建设。作为"北京法院知识产权审判特色人才高地"， 北京知识产权法院设立专利、商标、竞争垄断、著作权、速审和速裁等团队类型，创立专业领域调研工作机制，并建立药品链接案件、反垄断行政案件专审组，设立专家法官工作室，打造专门审判法官团队品牌，推进知产审判队伍革命化正规化专业化职业化建设。"

同时，她还在未来愿景中提到，"今后人民法院将继续加大知识产权司法保护力度，为实现高水平科技自立自强提供司法服务；推动健全大数据、人工智能、基因技术等领域知识产权的保护规则，加强反垄断和反不正当竞争司法，维护公平竞争市场秩序。" 4

四、各地热议二十大报告：加强反垄断司法和执法

在北京法院领导干部关于二十大报告研讨会议中，北京知识产权法院党组书记、院长靳学军表示，"知产法院作为为推动实施国家创新驱动发展战略而设立的专门法院，有责任也有义务在新征程上一马当先，发挥知识产权审判激励创新、推动高质量发展的作用。要加大对关键核心技术以及重点领域、新兴领域、种源等的知识产权司法保护力量，加强反垄断和反不正当竞争案件审理，加大惩罚性赔偿适用力度，加强涉标准必要专利案件及药品专利链接案件审理。强化审判人才队伍建设，努力造就一支政治坚定、顾全大局、精通法律、熟悉技术、具有国际视野的知识产权审判队伍。" 5

在江苏省省局机关党支部讨论二十大中，反垄断处党支部表示，下一步将重点做好反垄断工作，"勇于担当作为，以实际行动落实二十大要求。反垄断执法和公平竞争审查工作，一头牵着政府部门，一头连着企业和老百姓。要主动将工作融入到践行'国之大者'、落实'省之大计'中，在服务中国式现代化建设中贡献力量。" 6值得注意的是，两会期间，10月21日江苏省高级人民法院发布《关于充分发挥司法职能作用服务保障全国统一大市场建设的指导意见》，其中重点提到，"依法打击垄断行为。加大司法反垄断力度，严厉打击实施垄断协议、滥用市场支配地位等行为，助力加强自然垄断环节、要素市场以及医药、公用事业等民生领域反垄断监管。加强对平台企业垄断的司法规制，推动落实平台企业并购行为依法申报义务，防止'掐尖式并购'，促进平台经济平稳健康发展。加强沟通协作，健全执法司法衔接机制，支持反垄断行政执法机关依法履职，推动形成打击垄断工作合力。" 7

10月24日，在河北省高院召开的关于贯彻二十大精神的党组扩大会中，会议强调要"加强产权和知识产权司法保护，完善反垄断和反不正当竞争裁判规则"。 8

同日，陕西省市场监管局召开关于贯彻二十大的省局党组（扩大）会议中指出，"要牢记职责使命、强化责任担当，进一步研究落实报告中提出的高质量发展、构建全国统一大市场、优化营商环境、加强反垄断和反不正当竞争、强化食品药品安全监管等重大安排部署，确保党中央决策部署在陕西市场监管系统不折不扣落实到位。" 9

Footnotes

1. https://www.12371.cn/2022/10/25/ARTI1666705047474465.shtml。

2. https://m.bjnews.com.cn/detail/166616074414099.html。

3. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202210/t20221015_589129.shtml#3。

4. https://legal.gmw.cn/2022-10/22/content_36106294.htm。

5. https://mp.weixin.qq.com/s/KZaMuIzenkRkjOeND0rFWg。

6. https://mp.weixin.qq.com/s/If-gUmg3pi2qxOE_0Er1LA。

7. https://www.sohu.com/a/594425435_121424934。

8. https://mp.weixin.qq.com/s/S8_3-tg8q0lo999I0la7kQ。

9. https://mp.weixin.qq.com/s/MWmvwlFClSlfo6HvBV_c2g。

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