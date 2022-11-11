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商标，作为区分商品和服务来源的标志，其基本要求是要具有 显著性，可以帮助相关公众区分不同商品与服务的来源。但在日常生活中发现有些不具备显著性或显著性弱的商标也获准注册了。笔者经在美国专利商标局查询发现，商标"LOVE FOR BREAKFAST"在第21类咖啡杯，水杯等商品上已获准注册；"Kid Chemist"在第41类为儿童提供教育和娱乐服务上也已经获准注册。

根据商标基本审查判断标准，上述商标直接描述了提供产品的容器介质、服务内容等，因此很明显属于缺乏显著性的商标，那为什么还获准注册了呢？而且这两枚商标获准注册并非个例，类似情况在美国 专利商标局的官方数据库中比比皆是。

笔者仔细查看后发现，原来上述商标系副簿注册，即商标在提交注册申请时缺乏显著性且暂时无法通过使用获得显著性，但该商标又具有一定的区分商品或服务来源的作用，则可以在美国递交副簿商标。根据美国商标法相关规定，美国商标注册申请分为主簿申请和副簿申请。

一般来讲，除非有特殊说明，否则多数申请人去 美国申请商标注册均是指的主簿申请，主簿申请的商标与大多数国家申请的商标要求相同，即商标需具有显著性（本身具有显著性或者通过大量使用获得了显著性），否则商标会由于缺乏显著性而被驳回。那么，作为缺乏显著的商标，在美国申请副簿商标注册有什么条件，注册程序与主簿商标有何区别呢？

首先， 副簿商标可以由符号，标签，包装，商品名称，文字，标语，短语，地理名称，数字，图形等任一要素或上述要素组合而成，该商标作为一个整体不具体显著性，但是又具有一定的区分性。

其次，申请注册副簿商标需满足以下两种注册基础之一：

其一，该商标在美国已经使用，即基于实际使用递交商标注册申请；

其二，该商标在申请人原属国已经获准注册，即基于原属国注册递交。

第三，提交 副簿商标注册申请后，美国专利商标局的审查员会对副簿商标进行正常的形式审查与实质申请，但如通过实质申请后，美国专利商标局不会对副簿商标进行公告（供第三方异议），而会直接下发商标注册证书。

因此与传统的主簿商标相比，副簿商标注册申请的申请程序更为简单。

那么，您可能会问，既然商标缺乏显著性，不注册也可以使用，为什么不等商标通过使用获得显著性后直接申请主簿商标呢？接下来，我们简单来看申请注册副簿商标的重要性和必要性。

1、副簿商标可为申请主簿商标打下坚实的基础

副簿商标可阻碍在后相同近似商标的注册，副簿注册的商标与主簿注册的商标存在于同一数据库，因此可被审查员引证作为在先权利驳回在后申请的商标，对在后申请注册主簿的商标同样适用；因此及时申请副簿商标可有利于防止商标抢注，同时阻碍其他相同近似商标，为后续商标通过使用获得显著性后申请主簿商标打下了坚实的基础。

2、副簿商标可使用注册标记

副簿商标一旦获准注册，商标注册人或合法使用人可使用注册标记，正确使用注册标记不仅可以标示商标的状态，同时也可对其他人起到警示作用。

3、降低侵权风险

副簿商标获准注册后商标注册人有权在核定商品和服务上使用该商标，大大降低了商标侵权风险。相反，如未申请注册副簿商标，而将其用于商业活动中，则可能存在他人已在先申请了商标注册并获取了商标权利，从而增加了被诉侵权的风险。

4、降低抢注风险

如上文所述，虽然副簿商标不具有充分的显著性，但审查员仍然会进行相对理由的审查，即基于在先相同近似商标驳回在后申请的商标。因此及时申请副簿商标，可有效防止商标被恶意抢注。

综上所述，在 商标本身显著性存在问题且申请人想要作为商标来使用并获得保护的情况下，及时申请注册副簿商标也是非常有必要的。

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