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通常情况下，在 撰写专利申请文件之前，有必要对技术交底书中的技术方案进行查新检索，一方面可以初步确定相关技术方案的新颖性和创造性，另一方面也可以针对最接近的现有技术进行有目的的撰写，从而在一定程度上提高专利申请授权的概率。那么，可以采用什么样的检索工具进行查新，以及如何进行查新检索呢？

国内外查新检索工具很多，目前常用的国内外查新 检索工具主要有以下几种。

一、国内常用的查新检索工具及使用

国内常用的专利数据库有“专利检索及分析系统”、“专利信息服务平台”、“INNOJOY数据库”等，其检索方法具体如下：

1、专利检索及分析系统

专利检索及分析系统（CNIPA） 1是国家知识产权局专利检索的官方网站，通过注册账号后可免费使用。其检索方式包括常规检索、高级检索和命令行检索等。如图1所示，常规检索可直接在一个检索框内输入检索词，如“智能手机”，系统将按照“智能and手机”进行检索；图2是高级检索界面，包括的检索字段有发明名称、摘要、说明书、IPC分类号等，可输入不同的检索要素进行精准检索；图3示出了命令行的检索界面，可通过检索式的方式进行专利检索。

在进行查新检索时，建议采用高级检索或命令行检索的方式进行精准检索。

图1专利检索及分析常规检索页面

图2专利检索及分析高级检索页面

图3专利检索及分析命令行检索页面

2、专利信息服务平台

专利信息服务平台（CNIPR） 2是中国知识产权出版社开发的 专利数据库资源共享平台，能够提供全部国内专利信息的专利数据库，其数据与国家知识产权局（CNIPA）网站基本同步更新。专利信息服务平台的检索页面包括普通检索和高级检索，普通检索输入简单的检索要素即可，而高级检索有多个检索入口，可输入不同类型的检索要素，检索结果将更为精准。

专利信息服务平台的高级检索页面提供有“检索策略”，如图4所示，点开检索策略会有不同检索字段、检索运算符的介绍。通过了解检索策略，可进行更精准的查新检索。

图4专利信息服务平台检索页面

3、INNOJOY数据库

INNOJOY数据库3是大为计算机软件开发有限公司开发的一款 专利检索平台，能够提供较全面的国内专利数据，其国内专利数据滞后于国家知识产权局（CNIPA）的时间不多于一个月。INNOJOY数据库用户界面友好，以供用户快速地进行全文浏览，快速确定关注的关键词。INNOJOY数据库也包括简单检索、表格检索、表达式检索，检索方式与以上介绍的“专利检索及分析系统”、“专利信息服务平台”的检索方式类似。

图5 INNOJOY数据库检索页面

二、国外常用的查新检索工具及使用

国外可免费使用的数据库有“欧洲专利数据库”、“PATENTSCOPE检索系统”等，其检索方式具体如下：

1、欧洲专利数据库

欧洲专利局提供的欧洲专利数据库（Espacenet） 4可检索超过90个不同国家和地区公布的所有专利申请，包括专利检索入口和经典专利检索入口。如图6所示，进入欧洲专利局官网后，在“Searching for patents”一栏选择“Technical information”，在“Espacenet-patent search”界面下有专利检索和经典专利检索两个入口，可根据个人习惯选择不同的方式进行检索。

图6 Espacenet专利检索入口

图7示出的是专利检索的界面，可直接输入专利文献号码，或者输入申请人、分类号等不同的检索字段。图8示出的是经典专利检索界面，包括智能检索和高级检索，其中，智能检索可直接输入专利号，而高级检索提供了多个检索字段，可输入名称、摘要、优先权号等。

图7 Espacenet专利检索界面

图8 Espacenet经典专利检索界面

2、PATENTSCOPE检索系统

PATENTSCOPE检索系统5由世界知识产权组织提供，可检索国际专利申请的全文文本，以及PCT参与国家、地区或组织的专利文献。图9示出的检索界面包括简易检索和高级检索。其中简易检索包括IPC分类号、专利号等检索字段；而高级检索可输入检索式进行检索。PATENTSCOPE检索系统的检索方式与其他数据库的检索方式类似，都是通过不同的检索字段进行检索。

因PATENTSCOPE检索系统可检索PCT参与国家、地区或组织的专利文献，故较利于国外专利查新检索，可针对相关技术方案提取关键词进行对比文件的检索。

图9 PATENTSCOPE检索界面

三、小结

以上简单介绍了国内外常用的查新检索工具，这些检索工具均可免费使用，且国外的“欧洲专利数据库”和“PATENTSCOPE检索系统”均可检索多国的专利，在查新检索时能够较为全面和方便地检索国外专利。

参考资料：

1 https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/conventionalSearch

2 http://search.cnipr.com/注册账号后，可免费进行检索，但免费的账号不能进行专利数据的下载

3 http://www.innojoy.com/search/home.html注册账号后，可免费进行检索，但免费的账号每天的数量浏览量有限

4 https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html

5 https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.