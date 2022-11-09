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从动画、电影、游戏这些IP创作，到主题公园、潮玩、周边等的IP推广与变现，IP在现在拥有极高的流量与商业价值。据统计，目前全球最赚钱的IP“精灵宝可梦”总收入达到了1090亿美元，而我们今天的主角“米老鼠和她的朋友们”从被创作出来到现在也产生了829亿美元的总收入，其中票房收入4.57亿美元、家庭娱乐2.93亿美元，而零售收入高达821.61亿。这部分的零售收入，就是IP最创造价值的地方，通过一个已经创作出来的卡通形象，通过与各个产业的联名合作，赚取版权费用。然而根据现行法律，作品的版权是有保护期限的，如何在有限的期限内实现商业价值的最大化或许是市场解决的问题，但如何延长作品的 保护期限就可以通过法律手段来实现了。

一、通过影响立法延长著作权保护期限

众所周知，初代米老鼠的版权要到期了。初代米老鼠于1928年在黑白电影短片《汽船威利号》中公开亮相，这部电影的首映式标志着动画历史上的一个突破性时刻，这是全球第一部有声动画片。根据美国1909年的 版权法，米老鼠获得了56年的版权保护期，并应在1984年进入公有领域。但作为迪士尼具有代表性的卡通人物，迪士尼游说国会重新修订版权法，将版权保护期限延长至版权人去世后50年，并提高已发表作品的最长期限到75年。这将米老鼠的版权保护期延长至了2003年。为了获得更长的保护期限，迪士尼再次向国会“游说”延长版权保护条款。1988年，美国国会通过《版权期限延长法案》，规定“将1978年1月1日或之后创作的作品的版权期限延长至作者生前和作者死后70年(目前为50年)。对在该日期或之后创作的联合作品进行同样的扩展。将公司或法人作品或在此日期或之后制作的出租作品的版权期限延长至自首次出版之年起95年(目前为75年)，或自创作之年起120年(目前为100年)，以先到期者为准。对有关作者死亡推定的规定进行了相应的扩展。”基于此，米老鼠在美国的版权保护期至了2023年。

而根据中国《著作权法》规定，“法人或者非法人组织的作品、 著作权（署名权除外）由法人或者非法人组织享有的职务作品，其发表权的保护期为五十年，截止于作品创作完成后第五十年的12月31日；本法第十条第一款第五项至第十七项规定的权利的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的12月31日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。”

因此，中国的《著作权法》与美国的《版权期限延长法案》在版权保护期限上存在冲突，如果迪士尼在中国申请米老鼠的版权保护，将不会得到支持。这在司法实践中也得到了证实。美国奇异公司创作的蜘蛛侠头部作品于1962年创作完成，并享有著作权。按照目前美国《版权期限延长法案》的规定，该蜘蛛侠头部作品的著作权保护期限应该到2057年。而根据中国著作权法的规定，蜘蛛侠头部作品的著作权保护期限截止于2012年。因此北京市高级人民法院在（2018）京行终599号判决中认定“奇异公司于1962年创作完成并享有著作权的蜘蛛侠头部图形已超过著作权保护期，……，办案中的被异议商标标志系上海万丰公司在涉案进入公有领域的蜘蛛侠头部图形基础上另行创作的作品，并未侵害奇异公司已经超过著作权保护期限的蜘蛛侠头部图形作品的著作权。”

二、通过对旧的作品进行更新设计来进行著作权保护

因为中国并不承认美国的版权保护期限，如果迪士尼希望在中国通过版权对其卡通形象进行保护，则需另寻他法。

因此迪士尼为了动画形象的 版权在美国以外的国家及地区的获得支持，迪士尼将动画形象进行了多次转变。还以米老鼠形象为例，米老鼠形象自从诞生以来，经历了几次身体面貌和身体发生了多次转变。早期的米老鼠有长而尖的鼻子，黑色的眼睛，瘦小的身体，有细长的腿和长的尾巴。远不如我们现在熟知的形象可爱。同样的，现在很多动画中的重要IP都在不经意间改变了外貌，比如：柯南、海贼王、蜡笔小新等等。除了为了迎合不同时代大家的审美，相信也可以更好的为IP续命。作者们在作品原有的基础上进行修改，使其满足独创性要求，从而形成新的作品，再次拥有版权。续命后的卡通形象们，从版权角度来讲，已经不再是之前的作品，作为一个新的作品，他们享受着新的版权保护期限。

综上所述，希望延长作品 版权的保护期可以通过立法来改变版权保护期限，也可以通过对作品进行修改来创作新的作品。但是在大多数国家，我们无法影响或改变法律，即使迪斯尼拥有足够大的影响力来改变美国的法律，但基于《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》及各国不同的著作权法，通过改变某一国家法律而延长的作品版权期限也无法在其他国家得到保护。而通过对作品进行修改来创作新的作品，得到保护的也是新版的作品。虽然客户的IP形象得以延续，但是旧版作品还是不可避免的被放逐到公共领域，虽然客户拥有新版作品的著作权，但对于旧版作品的保护力度相对较弱且依然有无法被保护的风险。但从实际操作难度及适用性来讲，在作品原有的基础上进行修改，使其满足独创性要求，形成新的作品，是将版权进行延续的一个好方法。

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