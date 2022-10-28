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卫星遥感技术是指利用卫星信号进行感测图像等的技术。遥感卫星能在规定的时间内覆盖整个地球或者指定的任何区域，当沿地球同步轨道运行时，它能连续地对地球表面指定地域进行遥感。卫星遥感技术可以应用于气象观测、国土测绘、海洋观测、灾害监测、环境监测等领域。

在卫星遥感技术发展初期，我国主要由政府主导发射遥感卫星，实现国土资源普查、科学实验等。而近些年，我国通过推行《民用卫星遥感数据管理暂行办法》等一系列政策，鼓励推动发展商业化的卫星遥感技术,于是，越来越多的遥感卫星企业开启了商业化进程。

时间来到2019年， 卫星遥感技术的应用已扩展到金融圈，卫星遥感技术在金融行业不断得到应用。通过对农业、林业、工业等的相关图像进行感测，金融企业实现对金融信贷业务的预测和风险防范。其中，互联网金融企业如深圳前海微众银行、平安银行等，依靠自身企业特性率先对卫星遥感技术的应用进行 专利布局，抢占先机优势。

"揽月"平台

深圳前海微众银行AI团队于2019年10月推出的"揽月"平台，在"2019年新增长大会"上入选《哈佛商业评论》新增长创新实践榜单，这是该榜单首次颁给资管领域科技平台 1。"揽月"平台主要包括两大部分应用：基于遥感影像的投资研究和基于AI与另类数据的ESG（环境、社会与治理）风险分析。其中，投资研究可以通过遥感影像分析等手段洞察宏观经济发展趋势，结合遥感影像分析行业或企业运行状况，生成投资信号。风险分析可以使用遥感影像等进行农业气象灾害或病虫害定损，检测区域内光伏电站，并对面积和密度进行评估，生成风险指数等。

关于"揽月"平台，还可以通过微众银行申请的专利得到印证。微众银行在2020年3月申请了一项 发明专利，该专利可以对待评定土地图像进行分类，获得图像分类结果，然后基于图像分类结果确定待评定土地对应的土地评估价值。之后，将定期采集的各时间点图像输入预设图像识别模型，获得土地变化状况，从而调整土地评估价值。该 专利的申请时间与"揽月"平台的推出时间基本一致，实现的方案和效果基本相同，可见，深圳前海微众银行在遥感技术方面的研究已经初见成效。

"星云物联计划"

与深圳前海微众银行在软件平台方向上深入研发不同，平安银行则已经开始向卫星遥感产业链的上游发展，提出了"星云物联计划"，并在2020年发射了首颗金融界物联网卫星"平安1号"，以及在2022年又发射了"平安2号"和"平安3号" 2。这三颗遥感卫星的发射，意味着平安银行已在产业链上游进行了相关布局，最终形成全产业链的覆盖。利用自身的卫星遥感技术，实现物联网与金融业务的深度结合，如利用遥感数据进行查勘定损和理赔，特别是农业方面的保险理赔，实现了科学性和效率提升，在具体技术中，往往还结合了无人机、气象数据等其他数据源与遥感数据配合使用。

通过平安银行申请过的 专利也可以从一定程度上反映出平安银行在星云物联计划的研发情况。例如2019年7月，其申请的一种农业保险理赔方法中，利用保单编号、受灾地区的地理位置信息和受灾农作物等信息，获取对应的参照遥感影像和历史遥感影像，通过分析确定受灾前遥感影像和受灾后遥感影像反映出的受灾农作物的过水持续时间、过水面积和过水深浅等情况，进而确定理赔方案。

当然，除了上述两家起步较早银行之外，其他银行也积极开展了卫星遥感相关的工作。例如，网商银行利用卫星遥感技术研发出"大山雀"金融风控系统，应用于农业信贷领域；中国农业银行在农户信贷领域应用卫星遥感技术，当前四川、安徽、云南等地区部分支行已经展开试点，覆盖农田进行授信工作等等。可见，未来会有越来越多的金融企业参与到卫星遥感技术在金融领域应用的研发中。

随着云计算、人工智能、物联网技术的不断发展成熟，卫星遥感技术在金融领域逐渐向为用户提供数据、信息、软件及计算服务等一体化服务的智能化方向发展。并且，随着用户对高分辨率遥感数据的质量及数量需求日益提升，并且在中国鼓励政策的支持下，各个银行纷纷推出自身的卫星遥感服务解决方案，应用越来越广泛，卫星遥感在金融领域的未来具有较大发展空间。

Footnotes

1. https://finance.sina.com.cn/roll/2019-12-31/doc-iihnzahk1154523.shtml

2. http://www.gd.chinanews.com.cn/2022/2022-08-10/422824.shtml

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