从前，有一家公司，在当地从事香蕉的销售生意。由于香蕉的品质好，口感佳，这家公司在当地做大做强，成为了当地首屈一指的香蕉销售公司。

某一天，一个外地游客来购买香蕉，问道，你家的香蕉销量这么好，就是不知道你家的香蕉有没有名字啊？老板想了想说道，我家的香蕉名字就叫《香蕉》。游客又问道，那别人家的香蕉也叫香蕉，你家的香蕉也叫香蕉，我们怎么区分你家的香蕉和别人家的香蕉呢？这时，老板有些为难的说，我们家的香蕉在当地卖的是最好的，自然就能区分了。游客再问道，那你家的香蕉不能只在当地销售吧，如果去了外地销售怎么办呢。老板面漏难色，实在不知该如何回答。

上面的故事看上去搞笑，但是却是在商标领域困扰着大多数商家的一个问题。一个产品除要有过硬的质量外，还需要有一个朗朗上口的名字。一个好听的名字，不仅能够帮助产品本身进行推广和宣传，同样也是能够使自身的产品与其他的产品区别开来的重要因素。这个名字就是"商标"。

那么能够使自身的商标与其他商标进行区分的一个重要元素就是这个商标的显著部分。如上面的故事中一样，卖香蕉的公司起名叫香蕉，卖苹果的公司起名叫苹果，无法将自己的产品与其他的产品区分的。所以，卖香蕉的公司起名叫香蕉，是完全不可行的。

根据《商标法》的第八条的相关规定，任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。商标注册时，需要商标本身包含的元素能够与其他人的商标进行区分，从而使消费者能够记住和识别。一些比较知名的品牌，不能能够很高的帮助消费者进行区分，同时也是商标非常重要的无形资产。例如：可口可乐；华为；宝格丽；香奈儿等。

当然，在商标申请的过程中，有很多的商标是不具有显著性的。那么什么情况属于缺乏显著性呢？根据《商标审查审理指南》，以下情形的商标缺乏显著性：

1. 仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

例如： 商标用在新鲜水果上

2. 仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的

例如： 商标使用在服装上

3. 其他缺乏显著特征的；包括：

1) 商标过于简单或者过于复杂的。如过于简单的线条、普通几何图形、一个或两个普通表现形式的字母，或者过于复杂的文字、图形、数字、字母或上述要素的组合等。

2) 表示商品或者服务特点的短语或者句子，或者普通广告宣传用语。此类句子或短语，相关消费者通常不会将其视为指示商品或者服务来源的标志，不具备商标的显著特征。

3) 日常商贸场所、用语或标志。这些商业贸易常用的场所、语言或标志，缺乏显著特征。

4) 企业的组织形式、行业名称或简称。这些被有关行业的生产者或经营者用来呼叫其行业或描述其行业的组织形式，为行业公用，不具备商标的显著特征。

5) 仅有申请人（自然人除外)名称全称的。一般来说，申请人（自然人除外）名称全称缺乏商标的显著特征，消费者通常不会将其识别为商标。

6) 常用祝颂语和日常用语、网络流行词汇及表情包、常用标志符号、节日名称、格言警句等。这些在日常生活中经常被大众使用，消费者通常不会将其视为指示商品或者服务来源的标志，不具备商标的显著特征。

所以，在申请商标时，申请人要避免上述情况的发生，在申请商标时，可以选择与其商品无关的文字，图形或者字母或这些要素的组合进行申请。这样可以避免因为上述缺乏显著性被驳回，提高商标成功注册的几率。

关键词： 商标,商标显著性,商标注册,商标申请,知识产权

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