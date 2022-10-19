中国商标注册审查中针对商品或者服务项目类似性的审查遵循"类似群组"原则，即一般来说，除非特别标注，属于同一个类似群组的商品一般判定为近似商品。类似商品的审查对于商标申请注册以及商标注册之后的使用非常重要。因此，在选择商品进行注册时需要特别注意。



今天笔者和大家探讨一下关于领土延伸至中国的国际注册保护中第3类商品"香水"和"香料"的区别。

在NCLPub网站上查询，商品编码为030135的商品对应的英文表述为"Perfumes"，商品编码为030141的商品对应的英文表述为"Perfumery"。再对照中国目前采用的《类似商品和服务区分表》，商品编码为030135对应的商品为"香水"，商品编码为030141对应的商品为"香料"。

从这里可以看出，在区分表中，"Perfumes"翻译为"香水"，"Perfumery"翻译为"香料"。而"香水"属于第3类第0306类似群组，"香料"属于第3类第0305类似群组。根据《类似商品和服务区分表》，这两项商品指代不同的产品，且未构成类似商品，因此，保护范围也并不相同。然而在实际使用中，尤其是领土延伸至中国的国际注册，很多权利人并没有很好地区分"Perfumes"与"Perfumery"，这就导致领土延伸至中国的国际注册因为商品的翻译问题导致商标的审查以及保护范围受到影响。

通过在金山词霸的查询，可以看到"香水"对应翻译为"Perfume"，实用场景例句也均为"香水"相关。

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