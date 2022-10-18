ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

在当前加强技术创新的背景下，企业技术研发不断升级，技术人员在研发设计的同时对知识产权的综合运用越来越重视。绝大部分企业都已经对技术成果进行了申请专利保护，也有部分优势企业在技术研发过程中，想着手利用相关知识产权咨询服务来为企业研发项目助力。那么在企业研发过程中，如何通过专利信息利用来支持不同阶段的研发工作呢？以下结合我们的相关服务经验，来为大家做简单介绍。

通常来讲，杂志期刊文献是技术信息的一个重要来源渠道。但是，越来越多的研发设计人员和工程技术人员意识到，先在期刊杂志上发表论文有可能导致就相同技术申请的专利丧失新颖性，他们遂转向将研发技术优先申请专利，这就导致了近年来在专利文献中公开的技术信息要早于杂志期刊文献。因此，专利文献已经逐渐转变成主要的技术情报信息来源，而杂志期刊文献也逐渐转变成专利文献信息的必要补充。通过对专利文献信息的研究，不仅可以使企业避免重复研究，节约研究时间和经费，而且通过利用专利信息中的技术方案等信息，还可以使企业技术人员开拓视野，提高创新起点，实现创新目标。

一、研发项目不同阶段的工作各有侧重

企业产品设计部门的技术研发项目有大有小，但不管是大项目还是小项目，通常都可以分为以下三个阶段，即技术方向确定阶段、技术方案设计阶段和技术方案确认阶段。在各个阶段中，由于研发项目的目标不同，与其相适应的知识产权相关工作也各有侧重。

在技术方向确定阶段，研发的主要目的是确定方向，方向千万不能选错，一旦选错就可能造成重复研究，不但浪费了时间和经费，还错过了研发的黄金时间段。此时，相适应的知识产权工作主要是研究技术发展路线、掌握竞争对手技术动向，助力研发找准方向。

在技术方案设计阶段，研发的主要目的是设计出可行的方案，研发人员主要考虑的是方案可行性、方案技术效果和市场预期反应等。此时，相适应的知识产权工作主要是寻求竞争对手技术参考、解决技术难题、验证技术可行性，充分挖掘技术创新点，做好技术查新检索，分析侵权风险，必要时助力做好规避设计。

在技术方案确认阶段，研发的主要目的是将产品方案定型，为生产制造做准备，一旦确定再更改的难度就很大。此时，相适应的知识产权工作主要是确定出可能存在的侵权风险专利、制定应对策略，配合市场开拓做好专利布局规划，协助撰写技术交底书做好专利申请准备。

二、技术方向确定阶段

企业在研发初期需要确定技术方向，该阶段的知识产权咨询工作主要包括掌握与技术研发方向相关的技术信息，如技术发展现状、技术发展方向、竞争对手技术动向等，因此，需要综合所有技术信息渠道来提炼相关信息。与其他研发阶段不同的是，该阶段需要同时考虑专利信息和非专利信息，来彼此补充验证，立体还原相关技术的原貌。

1. 研究技术发展路线

基于专利和非专利信息，对企业拟研发技术领域发展历史、发展水平及主要技术流派进行调研，明确各技术流派的优劣势，以及哪些技术流派是当前的技术研发重点、哪些技术流派是未来的发展方向等，进而明确该技术领域的技术发展路线，助力企业管理层决策后续的研发方向。在技术发展路线研究过程中，需要与研发人员保持密切沟通，对于研究成果进行讨论，确定出切实可行的研发方向。

2. 掌握竞争对手技术动向

竞争情报的获取在企业经营中是不可或缺的，在研发方向确定阶段尤其重要。通过对国内外主要市场竞争主体及重要权利主体进行调研，辅助企业做出判断，业内是哪些竞争对手掌握着本领域的关键核心技术。同时，通过对这些竞争对手的专利和非专利信息进行详细解读，基于竞争对手的技术发展历史判断出其可能的最新技术动向，助力企业做出决策，研发技术可以在什么地方形成突破口，与竞争对手形成有力竞争。

三、技术方案设计阶段

企业在研发中期需要设计具体的技术方案，该阶段的知识产权咨询工作主要包括寻求竞争对手技术参考、解决技术疑难、验证技术可行性，针对方案设计中遇到的一些技术难题，可以在专利文献和非专利文献中寻找可借鉴或可参考的技术，启发研发思路。同时，还要针对产出的技术方案充分挖掘技术创新点，做好技术查新检索；针对拟采用的技术方案进行专利侵权风险判断，助力做好规避设计。

1. 寻求竞争对手技术参考

企业可以针对特定竞争对手进行专利检索，从公开的专利信息和非专利信息中了解竞争对手的技术设计方案，进行技术参考。竞争对手的技术参考往往可以启发研发人员的思路，通过对竞争对手技术方案的了解，寻找替换性的设计方案，或者进行改进性方案的开发。由于专利说明书是对技术方案的详细描述，而且还有可能有多个可选择的技术方案，因此其技术细节对研发人员具有巨大的灵感冲击力，其启发作用可想而知。在检索专利文献时，若利用非专利信息进行追溯性检索，则有助于对相关技术的专利检索更为精准。

2. 解决技术疑难问题

技术疑难问题往往是研发过程中不可避免要遇到的。在协助解决技术问题时，首先要明确所要解决的技术问题是什么？想要达到什么样的技术效果？此时，要针对该技术问题进行专题检索，梳理与该技术问题相关的专利技术的发展现状，总结归纳各竞争对手的主流解决技术问题方案，列出这些技术方案的预期技术效果。然后，与企业研发技术人员共同进行讨论，确定出各个技术方案的优缺点。在现有研发技术方案的基础上，对这些技术方案如何组合或者如何改进，才能解决所面临的技术疑难问题，开发出想要的技术产品。

3. 挖掘技术创新点

技术创新点是在研发过程中逐渐形成和产生的。在挖掘技术创新点时，可以围绕技术分解体系，结合拟采用的技术方案、曾经想到的备选技术方案和想要摒弃的技术方案，按照技术分解体系的层次，逐层逐点地进行分析排查。在具体的每一个点上，探究是否出现过针对现有技术的不同点，不同点的具体结构或步骤是什么。可以采用发散型思维来引导技术研发人员，尽可能多地列出技术创新点，为后续专利布局做准备。

四、技术方案确认阶段

企业在研发后期需要定型产品设计方案，该阶段的知识产权咨询工作主要包括针对拟采用的技术方案进行专利侵权风险排查，判断出可能存在的侵权风险，制定相应的应对策略；针对产出的技术方案、之前挖掘出的技术创新点和未来的市场开拓战略，在进行查新检索后，进行专利布局规划组合设计，做好专利申请准备。

1. 分析侵权风险

通过对于拟采用的技术方案进行侵权风险检索及分析，识别出潜在的侵权风险专利，判断侵权风险的等级。一旦存在实际侵权风险，要做好应对准备，能够进行规避设计的及时调整设计方案，无法规避的及早收集证据，做好提起专利无效准备。

2. 进行查新检索

在专利布局组合设计前，应对产出的拟申请技术方案进行查新检索，通过查新检索判断该技术方案的授权前景，给出申请类型建议。

3. 规划专利布局组合设计

专利布局组合设计是指基于产出的技术方案、未来的市场预期、以及与竞争对手的竞争关系等因素，有目的地对专利进行一系列规划与组合。例如专利申请的地域选择有哪些，专利申请的类型如何选择，就一项技术如何进行专利申请角度的排布等。

值得注意的是，企业最终产品设计方案并非一蹴而就，存在并列分布式研发、串行研发等不同研发模式，以及顶层/底层设计、部件/组件研发设计等阶段性方案的研发过程，因此方案设计-方案确认-方案调整会伴随整个研发过程。与之相应的，侵权风险分析和查新检索也会运用在整个研发过程中。若产品设计方案最终完成后再进行侵权风险分析，可能会出现因某部分设计方案确认侵权必须规避设计，导致整体方案需要推倒重来的严重后果，牵一发而动全身，浪费企业宝贵的研发资源。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.