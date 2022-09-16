律师函作为主要的知识产权维权措施之一，是指律师接受客户的委托就有关事实或法律问题进行披露、评价，进而提出要求以达到一定效果而制作、发送的专业法律文书。

在商标维权实务中，当商标权利人发现市场上存在侵权行为时，委托律师向侵权人发送律师函是一种有效的制止侵权行为继续实施的措施。通过发送律师函，商标权利人可以要求侵权人停止侵权行为、销毁侵权产品、承担侵权损害赔偿责任等。那么如何撰写一份标准的律师函，应当主要包括以下内容：

一、 首部

首先，律师函的首部应写明"律师函"，或包含"律师函"字样的案由事宜，以此来告知对方本信函的法律性质。

其次，在律师函的抬头，还应当写明发给的具体主体，包括单位或个人，并且应当写明对方的全称。

二、 内容

作为律师函的最核心部分，该内容的撰写应当主要包括以下几点：

1. 基本事实。在撰写律师函时，应当首先告知对方我们的律师身份及律师事务所接受委托，有权处理该项事宜的事实。除此之外，我们还可以介绍一下委托人的公司情况、主要业务、在国内的知名度和影响力等事实。

2. 委托人的权利。根据不同案件的具体情况，我们可以在该部分写明委托人在中国所享有的知识产权权利，包括商标权、著作权等。若对方行为属于不正当竞争行为，我们还可以在该部分写明委托人所享有的有一定影响的商品名称、包装、装潢等的情况。

3. 法律依据。根据具体案件所适用的法律、法规、规章制度等，我们可以在此处列明具体的法律条款、相关条例、有关规定等内容。法律依据应当与案件事实相关，根据侵权行为具体违反的法条、规定等进行撰写。

4. 侵权行为及法律分析。这部分主要阐述我们发现的对方实施的具体侵权行为及相应的法律分析，告知对方具体构成了哪种侵权行为。我们可以将所有侵权行为一一列明，包括但不限于产品上的侵权行为、宣传图册中的侵权行为、网站上的侵权行为等线上、线下的侵权行为，并综合分析上述行为的法律性质及构成了对委托人哪种权利的侵犯。

5. 律师建议或要求。根据上述对对方侵权行为的分析，我们可以针对具体的侵权行为向对方提出相应的建议或者要求。通常情况下，律师函中的建议或者要求包括：1）立即停止侵权行为；2）立即销毁侵权产品；3）立即停止发行并销毁宣传材料；4）立即更改企业名称；5）停止不正当竞争行为等等。

6. 承诺书。在律师函中，我们通常还会附上我方提前撰写好的承诺书，并要求对方签署并加盖公章。在承诺书中，我们会将上述的律师建议或者要求一一列明，并随律师函一同邮寄给对方。

三、 落款

在落款处，应当写明律师事务所名称并加盖公章。

四、 尾部

在律师函尾部，应当写明律师姓名、联系方式、律师事务所地址、邮政编码、电话等信息。

律师函作为商标权利人维护自身合法权益的主要措施之一，在司法实践中具有重要的作用。一封质量好的律师函不仅对接收方能够起到威慑和警示的法律效力，还可以帮助客户以相对较低的成本达到制止侵权行为、减少损失和保护权利的效果。

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