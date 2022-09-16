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对于每一个向国家知识产权局提交 商标注册申请的主体而言，在经过重重审查之后，拿到一张商标注册证，即意味着自己对该商标享有了专用权，便可以使用并禁止他人使用该商标了。商标的作用在于区分商品或服务来源，那么"用"就是商标价值的体现，我们都知道注册商标如果连续三年未使用，无正当理由的，有被撤销的风险。但是注册人用，也要合规的用，如果乱用 商标，则可能会产生很多风险：

首先，有可能遭受行政处罚，严重时会被 撤销注册。《商标法》第四十九条规定：商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。

其次，有可能侵犯他人权利。商标专用权赋予了权利人自己对该商标的使用权和对他人的禁用权。那么，这意味着权利人可以为所欲为的使用该注册商标了么？答案是否定的，本文将从权利人自己使用的角度来谈一下使用过程中，我们应该避免的"坑"。

改变商标图样：使用注册商标的形式，仅限于商标核准注册的标样。这里包含两方面意思，第一，不得改动核准注册的商标图样，包括文字内容，图形的形状，如果商标指定了颜色保护，商标的颜色在实际使用过程中也不能改变。尤其是不能改动实际使用中需要突出显示的显著部分。在第（2022）鲁民终874号民事判决书中，山东省高院判定守会公司虽然享有第23626720号" "商标的专用权，其商标构成为"皇咀"文字加拼音的上下结构组合商标，且文字字体并非艺术字体，但是守会公司在其在实际使用中将该标识去掉了拼音部分，且对"皇咀"文字进行了艺术变形，并加入了两个月牙形状，也即守会公司实际使用过程中并未规范使用，而是改变了该商标的显著特征，因而侵犯了皇明公司的第1332047号 和第3003013号 ，最终被判定为商标侵权。第二，不能拆分使用核准注册的商标，虽然官方不禁止权利人在同一个商品上使用1-2个注册商标，但是一个 注册商标，是不能拆分使用的。在法院（2007）高民终1243号民事判决书中，北京市高级人民认定虽然被告享有第173394号 商标，但是被告在实际使用中突出使用鳄鱼图形，刻意淡化该注册商标的其他文字和图形，或者干脆单独使用该注册商标的鳄鱼图形，其鳄鱼图形与拉科斯特公司注册的第141103号 和第1318589号 商标整体视觉效果近似，因此被告侵犯了拉科斯特公司的专用权。由此可见，为了便于日后的经营中灵活使用商标，将图形和文字分开注册或许会更稳妥些。第三，是否标注"r"和"注"已经不再是强制性要求，但是权利人如果想要标注，则一定要规范标注，即，须等商标获准注册后才能标注，且标准的位置仅限于 商标的右上方或者右下方。

改变核定使用的商品/服务：注册人使用的商品或服务，仅限于核准注册的商品或服务。但由于时代的快速发展，新生事物频繁产生，《类似商品与服务区分表》可能会很难涵盖住新生商品/服务项目，因此在实践中，注册人可以选择使用核准注册的商品/服务的下位商品/服务项目，但是不可以使用在功能用途等方面不同的商品/服务项目上，否则，有可能会造成侵权，或者，在遭遇撤三的时候提交不了在核定使用商品上使用证据而被被撤销。由此可见，注册人如果因生产和销售的需要，有产品变更的需求的话，需要重新申请注册商标的。

以上是本文从核准注册的商标图样和核定使用的商品/服务两个方面探讨的 商标使用过程中的一些需要格外注意的点。其实注册人因经营需要也会改变其名义、地址等，《商标法》也要求注册人提交相应的变更申请。

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