技术情报分析，可以帮助企业技术人员了解技术发展现状、发现可能存在的技术问题、以及预见未来的发展趋势等，而其中对竞争对手的分析则是更为重要，也是众多企业技术人员和管理人员所希望了解的。通过研究竞争对手，不但可以获取相应的技术情报，同时还可以发现企业自身相对于竞争对手的技术优劣势，再结合企业的研发战略，则可更好地支持企业的研发工作。

一、情报分析中的竞争对手研究

技术情报分析主要是针对企业的研发项目，通过对专利和非专利文献的检索，掌握相关技术的发展现状、存在问题、研发趋势、可能采取的解决方案等，以支撑企业的研发活动，通常针对全行业和重点竞争对手展开研究。

在竞争对手方面，重点研究主要竞争对手的产品和技术信息，同时梳理出主要技术流派或技术发展路线，并在此基础上进一步挖掘各技术流派或技术发展路线的优缺点，发现目前存在的主要技术问题或技术发展瓶颈，探究对应的解决方案，从而为企业的研发活动提供有力支撑。

二、竞争对手研究可以获得重要技术信息

对于主要竞争对手，尤其是业内的先进企业，他们往往在一定程度上代表着行业的先进发展方向。因此通过对这些竞争对手的调研，可以了解到行业的总体发展信息，为企业提高研发基础、提升创新水平和提高研发效率提供帮助。这表现为，首先可以初步了解本行业的总体发展方向，其次可以了解一些关键技术的存在问题、技术瓶颈以及可能的解决方案等，再次还可以梳理出主要技术流派及各技术流派的优缺点。

此外，对竞争对手的调研还可以揭示竞争对手在技术研发上的相关竞争信息，发现研发重点和空白点，同时可以发现企业与各竞争对手的技术差异，存在哪些技术优劣势，在技术竞争层面为企业提供有力支撑。

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