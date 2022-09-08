最近、深セン市の市場監督管理局と公安局が、名ブランドの 商標権保護特別行動の「有望・輝く」を実施し、5つの偽物生産拠点を摘発した。
8月18日午後、市場監督管理局と公安局が5つのチームを出動させ、福田、龍華、龍崗などにある5つの偽物製造拠点を家宅捜索し、ファーウェイ（HUAWEI）、栄耀（Honor）、サムスン、任天堂などの登録商標専用権を侵害した疑いのある600台余りの携帯電話、2万点以上の携帯電話バックカバー、100点以上のゲーム機コントローラーを差し押さえた。総額は300万元（1元は約19.9円）を超える。5つの拠点はこれまでにネット販売を利用して1千万元以上の偽物を販売していたという。
この中の4つの事件はすでに刑事移送され、警察は偽造品の供給元の調査に乗り出しており、登録商標詐称の罪などの疑いで容疑者の捜索を進めているという。
出所：中国打撃侵権工作網
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