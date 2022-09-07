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自我司与一汽解放建立品牌保护合作以来，我司始终采取"主动调查、源头打击"的维权保护策略。2021年8月，我司调查员根据线索顺藤摸瓜，在长春市朝阳经济开发区某工厂内发现了大量假冒一汽驾驶室。根据掌握到的证据我司立即向长春市公安局汽车经济技术开发区分局食药环侦大队报案，针对知识产权刑事案件的特点，我司配合警方制定了周密的行动计划。

为确保顺利实施对犯罪嫌疑人的抓捕并收集足够的犯罪证据，长春市公安局汽车经济技术开发区分局的公安干警与我司调查员通过近半个月的蹲点监控，摸清了整个制假售假链条，锁定了所有涉案犯罪嫌疑人，就在新生产的一批假冒驾驶室即将装车运出之时，我司协同警方及时出击当场查获了大量假冒产品并控制了主要的犯罪嫌疑人。

现场共查获大量贴有"FAW"和"解放"标识的驾驶室总成。

现场还查获了大量带有侵权标识的车体钢板以及侵权标贴。

经查实，涉案的假冒一汽驾驶室被销往到吉林、河北、河南、江西等地，涉案金额超过了700万元，目前，犯罪嫌疑人因涉嫌构成假冒注册商标罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。

为维护一汽解放的合法权益，更为消费者营造一个良好的市场环境，我司将持续协助各地警方依法打击侵犯一汽解放 知识产权的犯罪行为。

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