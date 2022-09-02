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8月19日、北京知的財産権法院（知財裁判所）と北京大学国際知的財産権研究センターが北京で、「デジタル経済下の知的財産権と競争の司法保護」シンポジウムを共催した。北京 知的財産権法院と北京大学法学院がシンポジウムで協力協定を締結した。

双方は学術交流、教師と裁判官の相互派遣、資源共有、知的財産権法学研究と教育実践拠点の共同整備などを通じて、新時代におけるハイレベルの法律人材、知的財産権複合型人材の育成を推進することで合意した。

シンポジウムにおいて、デジタル経済ガバナンスシステムの整備における知的財産権戦略、知的財産権関連のインターネットプラットフォームの管理責任、デジタル経済時代の知的財産権と競争法、新分野と新業態の知的財産権保護などのテーマを巡って、理論研究の成果と実務経験について交流が行われた。

出所：中国打撃侵権工作網

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