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在 专利侵权判定中，经常使用的判定原则包括全面覆盖原则和等同原则。全面覆盖原则即要求被控侵权的产品或方法"全面覆盖"了涉案专利权利要求的技术特征。全面覆盖原则的判定一般较为清晰，也容易理解，但是等同原则会涉及到对技术特征是否"等同"的认定，而是否"等同"的界限不像全面覆盖原则那样清晰，具有一定的主观性，会对侵权判定造成困难。

在防侵权检索分析（FTO）、重点专 利保护范围分析、 专利维权、甚至 专利撰写工作中，我们都不可避免地需要探究专利权的实际保护范围，从而往往会踏足等同原则的模糊地带。因此，尽可能准确地掌握等同原则的适用条件和判断标准，是准确判断权利要求保护范围的重要一环，也就能使得我们在相关工作中的结论和成果更加可靠和有效。

2019年1月1日开始，最高法知识产权法庭统一审理全国范围内专利等技术类知识产权和垄断上诉案件，进一步统一和明确了在 "等同侵权"判定中采用的裁判标准。因此，本文试着从最高法知识产权法庭对等同判定的裁判要旨出发，探究在等同判定原则方面的最新动向 1。

一、"特意排除"规则对 等同原则适用的限制 2

涉案专利为"ZL201420474545.1"，争议的焦点在于"被诉侵权产品技术特征d与涉案专利权利要求1技术特征D是否等同（技术特征d为：在治具托盘相对的两个边上活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置，技术特征D为：治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置）"。

具体到本案，判断被诉侵权产品技术特征d与涉案专利技术特征D是否构成等同技术特征的关键在于，本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后，是否认为专利权人或者专利申请人特意强调某一特征用语，并排除特定技术方案。

涉案专利技术特征D"治具托盘的每个边上均活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置"特意强调了"每个边上"的限定作用，在涉案专利说明书中，也强调了该技术方案所起到的"稳固的夹持"的技术效果，本领域普通技术人员在阅读权利要求书和说明书后可以理解，权利人在专利申请时存在排除被诉侵权产品技术特征d"在治具托盘相对的两个边上活动安装有用于夹持PCB板边位的边位推拉装置"的意思，故不应将该技术方案再以等同认定纳入专利权保护范围。

涉案专利中的装置示意图

因此，被诉侵权产品技术特征d与涉案专利技术特征D不相同也不等同，未落入涉案专利权的保护范围。

二、"明确知晓"的技术方案对 等同侵权判断的影响 3

涉案专利为"ZL201610201500.0"，争议的焦点是"被诉侵权产品（燃油发动机发动的宽带修剪机）是否对涉案专利（电动绿篱机）构成等同侵权"。

最高法认为，如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不得再主张适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。

具体到本案，不管从涉案专利的主题名称（一种电动绿篱机），还是通过说明书及权利要求记载的内容（如背景技术中提及的"电动剪刀和燃油剪刀"，发明内容中提及的"环保无污染"）来看，表明专利权人在撰写专利权利要求和说明书时，都已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，且专利权人基于环保效果的实现，并不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。

因此，在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，认定燃油发动机驱动与电机驱动不构成技术特征等同。

三、总结和启示

在专利权保护范围的确定时，既要严格保护专利权人的利益，又要维护权利要求书的公示作用和社会公众对专利文件的信赖，平衡专利权人与社会公众之间的利益。涉及到等同判定来说，可遵循的 最新裁判要旨总结如下：

有意排除：本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书后，认为专利申请人或者专利权人在权利要求中特意强调某一特征的用语含义而"有意排除"特定技术方案的，不应再通过适用等同原则将被排除的技术方案纳入专利权保护范围。

明确知晓：专利权利人在撰写专利申请文件时未将其"明确知晓"的技术方案写入权利要求，本领域技术人员在阅读权利要求书、说明书后认为专利权利人明确不寻求保护该未写入权利要求的技术方案的，一般不应再通过等同侵权将该技术方案纳入专利权保护范围。

从另一方面考虑，上述"有意排除"和"明确知晓"两个要旨有些许竞合之处，两者均再次明确了专利的保护范围以权利要求书记载为准，不可滥用等同原则扩大 权利要求书的保护范围，尤其是在撰写专利申请时，明确知晓、但是有意排除于权利要求的技术特征，不可通过等同原则再次变为保护范围的一部分。

通过对以上等同裁判要旨的剖析，希望能够帮助专利从业人员在进行 专利侵权判断和比对时，能够更加准确把握专利权的保护范围和侵权判定标准，从而对防侵权检索分析、重点专利分析、专利维权和专利撰写等工作有所裨益。

Footnotes

1 https://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1787.html

2 《（2020）最高法知民终1310号》

3 《（2021）最高法知民终192号》

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