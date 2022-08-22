特許権者が所有する特許を一般に開放することを奨励し、権利の移転と運用を促進し、本来の特許の価値を実現することを目的とした「特許開放許諾制度」が第4次専利法改正で導入された。国家知識産権局（CNIPA）は今年5月、「特許 開放許諾試行業務方案」を公布し、年末までに1000件以上の特許開放許諾契約成立を目指すという目標を掲げた。
CNIPAのデータによると、2021年、全国の大学や研究機構による特許ライセンスは前年比33%増の2万7000件に達し、伸びが非常に目立ち、全体的な成長率の約2倍だった。その中で、16の重点地域の大学・研究機構による特許ライセンスの回数、中小企業へのライセンスの回数、契約先企業の数はいずれも全国の9割前後を占める。
現在、全国の13の省で地方版の「特許開放許諾試行業務方案」が公布されており、77の大学による3375件の特許権が公開され、情報が1万9000社以上の中小企業に直接送信され、成立したライセンス契約が587件に達したという。
CNIPAは今後、特許転化特別計画と特許開放許諾制度の実施を推進するため、ライセンス契約登録に関連するデータの公開、特許評価ガイドライン国家標準の制定・発布を進める計画である。
出所：国家知識産権局公式サイト
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